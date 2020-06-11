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Emre Kınay'ı zor tuttular! Gerilim karakolda bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Dün akşam arkadaşlarıyla bir mekana giden Emre Kınay, tuvaletten dönerken düşen sevgilisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı. Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" sorusunu yönelten Beyaz TV muhabirinin üzerine yürüdü.

Oyuncu Emre Kınay, dün akşam yakın arkadaşları ve sevgilisiyle Cihangir'deki bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Lavabodan dönen sevgilisinin düştüğünü gören Kınay, hızla masadan kalkarak sevgilisini teselli etti. O anlarda görüntülendiğini fark eden oyuncu, bir anda sinirden deliye döndü.

KÜFÜR VE HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Uçankuş'ta yer alan habere göre; sevgilisiyle olduğu esnada dışarıda kayıt yapan basın mensuplarını gören Emre Kınay, sinirlenip bağırmaya başladı. Beyaz TV muhabirinin "saat 12'yi geçti hala mekandasınız" sorusu karşısında sinirlerine hakim olamayan Emre Kınay, "Sana mı soracağım?" diyerek bağırmaya devam etti.

BASIN MENSUPLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Basın mensubuna "Polis çağır" diye bağıran Emre Kınay'ı yanındaki 4 arkadaşı da sakinleştirmekte güçlük çekti. İlerleyen dakikalarda gelen polis ekipleri mekanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Emre Kınay ve sevgilisi mekandan iki ayrı taksiyle ayrıldı.

Karaköy'deki polis merkezine giden Emre Kınay kendisini görüntülemeye çalışan medya mensuplarından şikayetçi oldu.

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