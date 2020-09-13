Emre Kocadağ'dan Kalinic ve Gökhan Töre açıklaması!

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ transfer açıklamasında bulundu.
"2-3 takviye daha yapacağız. Kalinic ile alakalı gelişme var. Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye de teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek."
"Aboubakar şu anda listenin 1. sırasında değil, Kalinic var, başkaları var, hangisi olursa onu alacağız."
"Vida için teklifler var ama şu anda öncelikli konu o değil, eksikleri tamamlayalım sonra bakacağız. Mirin ve Douglas'a gelen teklifler var, değerlendirmediler, kadroda düşünmediğimiz isimler, ayrı antrenman yapıyorlar."
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