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Emre Kocadağ: Karşımızda organize bir ekip var

06.11.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları.

Emre Kocadağ: Karşımızda organize bir ekip var

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Lig yarışı hakkında konuşan Emre Kocadağ "Milli araya morali bozuk bir şekilde gidiyoruz. Sene başından beri sakatlıklar, eksik oyuncular... Bir süredir takım olarak oynamayı beceremedik. Taraftarımız takımdan daha iyisini bekliyor, haklılar. Hocamıza güveniyoruz. Lig maratonu çok uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen sene yaptıklarının üzerinde bir performans gösterebilecek kabiliyete sahip. Beşiktaş bunları atlatacaktır. Farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Lig, uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen seneki performansın üstünde bir performansı gösterebilecek kabiliyette. Taraftarımız ve camiamız inanmaya devam etsinler. Beşiktaş bunları atlatacaktır." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN KARŞISINDA ORGANİZE BİR EKİP VAR"

Hakem kararları hakkında konuşan Emre Kocadağ "Hakemlerin artık vücut dillerinden, yapmak istediklerinden, Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Tabii biz de daha iyi oynamalıyız. Bu, bir bahane olmayacak. Bu hakemlere yapacak bir şey yok, eldeki malzeme bu. Bu hakemlere yapacak bir şey yok, bunu kabulleneceğiz ve iyi oynayacağız. Bu sene Beşiktaş'ın karşısında organize bir ekip var." diye konuştu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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