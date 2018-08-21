Emre Mor'a Fortnite eleştirisi ve veda sinyali

Celta Vigo'ya transfer olduktan sonra bir türlü beklentileri karşılayamayan, son olarak yeni teknik direktör Antonio Mohamed'in de gözüne giremeyen Emre Mor konusunda Celta Vigo'yu hareketli bir hafta bekliyor.

Celta Vigo'nun Borussia Dortmund'a ödediği 13 milyon Euro bonservisle 95 yıllık kulüp tarihinin en pahalı ikinci ismi olan Emre Mor'un başka bir takıma kiralanabileceği ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberde disiplinsizliği nedeniyle eleştirilen ve Fortnite oyununa düşkünlüğü ile bilinen Emre Mor'un bu sezon Celta Vigo'ya faydalı olamayacağı belirtildi. Habere göre Celta 13 milyon Euro verdiği oyuncuyu satmayı da istemezken, transfer döneminde gelecek kiralama tekliflerini değerlendirecek.

Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Emre Mor'a Bundesliga 2 ekiplerinden Köln'ün de talip olduğu belirtildi.

**HOCASI DA ELEŞTİRMİŞTİ: ONA ANLATAMIYORUM

Celta Vigo Teknik Direktörü Antonio Mohamed de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusunu eleştirirken, ''Futbol birlikte oynanan bir spor. Emre futbolun kollektif bir oyun olduğunu anladığı zaman çok daha iyi bir oyuncu olacak. Ben birlikte oynanması gerektiğini anlatamıyorum. Onun kafasının içine giremiyorum. Takım arkadaşları da çok yardımcı oluyor ama karar kendisinin'' ifadelerini kullanmıştı. (SPORX)

