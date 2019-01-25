SPOR

Emre Mor bir kez daha kadro dışı bırakıldı

İSPANYA HABERLERİ  | 25.01.2019 07:31 | Son Güncelleme

Celta Vigo'da Emre Mor, bir kez daha kadro dışı bırakıldı. Genç futbolcu, böylece Celta'da 3 farklı teknik direktör tarafından da istenmemiş oldu.

Emre Mor bir kez daha kadro dışı bırakıldı

Celta Vigo'da Emre Mor krizi bitmek bilmiyor. Daha önce 2 teknik direktör tarafından da kadro dışı kalan Emre, çalıştığı 3. teknik direktör tarafından da kadro dışı bırakıldı. Teknik Direktör Antonio Mohamed'in kadroda düşünmediği Emre Mor, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken İspanyol basını ise Türk futbolcunun disiplinsiz davranışlarının takımdaki herkesi bezdirdiğini belirtti.

CELTA ARTIK SATMAK İSTİYOR

Fazla video oyun oynaması ve gece hayatı nedeniyle eleştirilen Türk futbolcu için kararını veren Celta Vigo yönetimi, futbolcuyu sezon sonunda değil devre arasında satmayı istiyor. Emre Mor'u satıp yerine devre arası transfer döneminde başkasını bulmak isteyen Celta Vigo'nun 21 yaşındaki futbolcuya takım bul emri verdiği, Emre ile Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.

OKAY YOKUŞLU: ''BENİ İLGİLENDİRMEZ''

Öte yandan Celta Vigo forması giyen bir diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu, Emre Mor hakkında konuşurken ''Emre'nin durumu beni ilgilendirmiyor. Emre ile Celta arasında bir sorun, benim değil. Ben sadece önümüzdeki maçı düşünüyorum, enerjimi ona harcıyorum'' dedi. (SPORX)

PARTNERRenk körü insanlar dünyayı nasıl görüyor?Renk körü insanlar dünyayı nasıl görüyor?
Barcelona tarihi transferi açıkladı!Barcelona tarihi transferi açıkladı!
Xabi Alonso suçlamaları kabul etmediXabi Alonso suçlamaları kabul etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor celta vigo İspanya La Liga

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Korkunç olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!

Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Emre Mor satış listesinde

Emre Mor satış listesinde

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

G.Saray'a Batshuayi müjdesi!

G.Saray'a Batshuayi müjdesi!

Olay sözler! 'Emre Mor benim için öldü'

Olay sözler! 'Emre Mor benim için öldü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Mor bir kez daha kadro dışı bırakıldı

Emre Mor tekrar kadro dışı

Barcelona, Frenkie de Jong'u 86 milyon euroya kadrosuna kattı

Barcelona tarihi transferi açıkladı!

Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasını kabul etmedi

Xabi Alonso suçlamaları kabul etmedi

Kevin-Prince Boateng'den Türk futbolseverlere mesaj

Boateng'den Türk futbolseverlere mesaj

Mahkemeden Cristiano Ronaldo'ya ret

Mahkemeden Ronaldo'ya ret

Ousmane Dembele 15 gün sahalardan uzak kalacak

Dembele'den kötü haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.