Emre Mor, Celta Vigo'yu yine kızdırdı!

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, yaptıklarıyla teknik direktörünü kızdırdı.

Celta Vigo'nun Real Madrid ile oynayacağı maçta Emre Mor'un oynamama sebebini açıklayan teknik direktör Eduardo Coudet, alaycı bir şekilde, "Size söyleyebileceğim tek şey, PCR testi yaptırabileceği bir klinik bulamadığı için bir sonraki gün yaptırdı. Bu yüzden kadroda yok" ifadelerini kullandı.

Emre Mor'un Dubai dönüşü sonrasında bu davranışının hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı sorulan Coudet, "Belirli bir durumdan bahsedemem. Hiçbir şeyi alenen sorgulamam. Oyuncularımla konuşmam gereken şeyleri içeride konuşuyorum. İçeride söylenen şeyler kamuya açık değil. Kulüp tarafından Dubai'ye gönderildi ve bu durum, benim beğenip beğenmememle alakalı değil." şeklinde konuştu.

Bu sezon Celta Vigo formasıyla 13 resmi maça çıkan Mor, 1 gol - 1 asistlik bir performansı sergiledi.



