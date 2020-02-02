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Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.02.2020 19:52 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Olympiakos'a transfer olan Emre Mor, sosyal medyadan bir veda mesajı paylaştı. Mor, Instagram'dan paylaştığı mesajda "Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.

Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'dan ayrılarak Olympiakos'a giden Emre Mor, Instagram hesabından bir veda mesajı yayımladı. İşte Mor'un veda mesajı;

"Herkesin büyük beklentileriyle buraya geldiğimin farkındayım. Ben de ülkemin en başarılı kulübünün formasını giymek, en iyi taraftarı önünde oynamak için çok heyecanlıydım. Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım. Sizlere her zaman doğruyu söyledim. Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Bu konuda, her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı ancak son durum bu. Bu kısa sürede yaşadığım duygular, hem statta hem sosyal medyada verdiğiniz sonsuz destek için büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Umuyorum sezon sonunda yine, yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz. Sizler için en iyisini diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Emre Mor veda mesajı ayrılık Olympiakos

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