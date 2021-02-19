Emre Mor, Galatasaray'a geri dönüyor!

Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi takımlarda oynamasına rağmen verilen şansları değerlendiremeyen Emre Mor hakkında, ilginç bir iddia ortaya atıldı.İspanya'da yayın yapan Todofichajes gazetesi, Galatasaray'ın, Emre için yaz aylarında Celta Vigo ile görüşme gerçekleştireceğini yazdı.
Haberde, Fatih Terim'in 23 yaşındaki oyuncuya bir şans daha vermeyi düşündüğü aktarıldı.Ayrıca, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz aylarında da Emre Mor için girişimde bulunduğu, fakat milli futbolcunun yükselen formu nedeniyle Celta Vigo'nun bu transfere izin vermediği belirtildi.
Haberin detayında, Galatasaray'ın 1.5 milyon euro + bonus şeklinde bir teklifte bulunacağı da yazıldı.
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