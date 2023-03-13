Emre Mor geri dönüyor! Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Sevilla karşısında ona görev verecek

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Emre Mor takıma geri dönüyor. Yaklaşık 60 gündür formasına hasret kalan Emre Mor'un Sevilla maçıyla taraftarlarının karşına çıkacağı öne sürüldü.

İRCAN CAN KAHVECİ'NİN YERİNE GELİYOR

İrfan Can Kahveci'nin düşen performansı sonrası Emre Mor'a şans doğdu. Sevilla ile 2-0'lık maçın ardından karşılaşacak sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un oyun planında hızlı oyunculara yer vermek var.

3 GOL 3 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkan Emre Mor, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla lige hızlı bir giriş yapmıştı. Sonrasında formdan düşen Emre Mor, yaklaşık 60 gündür formasından uzaktı.



