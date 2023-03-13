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Emre Mor geri dönüyor! Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Sevilla karşısında ona görev verecek

13.03.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bir süredir formasına hasret kalan Emre Mor'un Sevilla maçıyla sahalara geri döneceği iddia edildi. Jorge Jesus'un bu maç için hızlı ve çevik oyuncularına güvendiği ve bu yüzden Emre Mor'u sahaya süreceği öğrenildi.

Emre Mor geri dönüyor! Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Sevilla karşısında ona görev verecek
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Emre Mor takıma geri dönüyor. Yaklaşık 60 gündür formasına hasret kalan Emre Mor'un Sevilla maçıyla taraftarlarının karşına çıkacağı öne sürüldü.

İRCAN CAN KAHVECİ'NİN YERİNE GELİYOR

emremor

İrfan Can Kahveci'nin düşen performansı sonrası Emre Mor'a şans doğdu. Sevilla ile 2-0'lık maçın ardından karşılaşacak sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un oyun planında hızlı oyunculara yer vermek var.

3 GOL 3 ASİST

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkan Emre Mor, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla lige hızlı bir giriş yapmıştı. Sonrasında formdan düşen Emre Mor, yaklaşık 60 gündür formasından uzaktı.


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