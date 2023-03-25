Emre Mor için Beşiktaş maçına geliyorlar! İtalyan ekibi devreye girdi...

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Emre Mor için Avrupa'dan teklifler geliyor. Jorge Jesus ile birlikte farklı bir oyun yapısına bürünen milli oyuncu için hareketli günler başladı.

İTALYA'DAN BOLOGNA DEVREDE

İtalyan ekibi Bologna'nın Emre Mor'a yakından ilgisi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı maçı izlemeye gelecek Bologna yetkililerin duruma göre Emre Mor'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

SADECE BOLOGNA DEĞİL!

Avrupa'dan sadece Bologna'nın değil, birçok takımın Emre Mor'u radarına aldığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Emre için biçtiği bonservis bedelinin 5 milyon euro olduğu aktarıldı.



