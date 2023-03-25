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Emre Mor için Beşiktaş maçına geliyorlar! İtalyan ekibi devreye girdi...

25.03.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük formasıyla ikinci kez yükselişe geçen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor için transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçına Avrupa'dan takımların Emre Mor'u izlemek için geleceği öğrenildi.

Emre Mor için Beşiktaş maçına geliyorlar! İtalyan ekibi devreye girdi...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Emre Mor için Avrupa'dan teklifler geliyor. Jorge Jesus ile birlikte farklı bir oyun yapısına bürünen milli oyuncu için hareketli günler başladı.

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İTALYA'DAN BOLOGNA DEVREDE

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İtalyan ekibi Bologna'nın Emre Mor'a yakından ilgisi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı maçı izlemeye gelecek Bologna yetkililerin duruma göre Emre Mor'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

SADECE BOLOGNA DEĞİL!

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Avrupa'dan sadece Bologna'nın değil, birçok takımın Emre Mor'u radarına aldığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Emre için biçtiği bonservis bedelinin 5 milyon euro olduğu aktarıldı.


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