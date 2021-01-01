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Emre Mor, Madrid öncesi son anda kadro dışı kaldı

İSPANYA HABERLERİ  | 01.01.2021 21:59 | Son Güncelleme

Celta Vigo'da Real Madrid maçı için kadro açıklandı. Okay Yokuşlu kadroda yer alırken, Emre Mor ise son anda sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

Emre Mor, Madrid öncesi son anda kadro dışı kaldı

Kariyerini Celta Vigo'da sürdüren Emre Mor, son dönemde takımda daha fazla süre almaya başladı. Real Madrid maçının kadrosuna da alınması beklenen oyuncu, sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı.

Diğer taraftan A Milli oyuncu Okay yokuşlu ise Real Madrid maçının kadrosunda yer aldı.

Celta Vigo, 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Celta Vigo 16 maç sonunda topladığı 23 puanla 8. sırada yer alıyor.

Zirve yarışı veren Real Madrid ise 33 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Atletico Madrid'in 35 puanı bulunmasına rağmen, iki maç eksiği bulunuyor.

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