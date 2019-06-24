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Emre Mor, Rennes'e transfer olacak iddiası

FRANSA HABERLERİ  | 24.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

La Liga'da forma şansı bulamayan ve saha dışı hareketleriyle zaman zaman tartışılan Emre Mor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Emre Mor, Rennes'e transfer olacak iddiası

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in devreye girdiği iddia edildi. France Football'da yer alan habere göre; Rennes, Emre Mor'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Emre Mor'un La Liga'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken Rennes'in oyununun yeteneklerine güvendiği ve kiralık anlaşma için düğmeye bastığı belirtildi. Celta Vigo ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Emre Mor, bu sezon 12 maçta forma şansı bulabildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor rennes celta vigo Fransa Ligue 1 İspanya La Liga

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