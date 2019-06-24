Emre Mor, Rennes'e transfer olacak iddiası

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in devreye girdiği iddia edildi. France Football'da yer alan habere göre; Rennes, Emre Mor'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Emre Mor'un La Liga'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken Rennes'in oyununun yeteneklerine güvendiği ve kiralık anlaşma için düğmeye bastığı belirtildi. Celta Vigo ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Emre Mor, bu sezon 12 maçta forma şansı bulabildi.

