Emre Mor transferinde ortalık karıştı! Tam Fenerbahçe'ye imza atacakken ezeli rakip devreye girdi

Emre Mor, Fenerbahçe'ye tam imza atacakken ortalık karıştı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray forması giyen Fatih Karagümrük'te forma giyen 24 yaşındaki milli futbolcuyla anlaşmıştı. Geçen sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emre, kariyerinde zirve yapmak için Fenerbahçe'de oynamak istediğini kulübüne iletti.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Özellikle geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan yerli futbolcular için 4 büyükler devrede. Abdülkerim Bardakcı'nın ardından yaşanan rekabetin ardından bu kez de gözler Emre Mor'a çevrildi. Fenerbahçe 'nin anlaşmaya vardığı başarılı futbolcu için Trabzonspor 'un da devreye girdiği öğrenildi.

TAKAS ARTI PARA FORMÜLÜ

61Saat'in haberine göre; Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karagümrük’e geçtiğimiz hafta imza atan Andrea Pirlo, Trabzonspor’un gözden çıkardığı Gervinho’ya talip oldu. Oyuncu için Trabzonspor ile görüşen Karagümrük'lü yöneticiler bu talebi Trabzonspor’a iletirken Bordo Mavili kulüp farklı bir yöntem izleyerek, Gervinho’ya karşılık Emre Mor’u talep ettiği öğrenildi. Gervinho’ya karşılık bir miktar da para teklif eden Trabzonspor’un bu talebi Karagümrük tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi. Oyuncu ile Fenerbahçe’nin ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken Emre’nin menajeri Trabzonspor iddialarını doğruladı.



