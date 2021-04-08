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Emre Mor'un futbol hayatı tehlikede

08.04.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ispanya La Liga takımlarından Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girdi. İspanyol basınında, Düzenli yaşadığı kasık sakatlığının üstesinden gelebilmek için bıçak altına yatacak 23 yaşındaki futbolcunun, futbol hayatının tehlikeye girebileceği belirtildi.

Emre Mor'un futbol hayatı tehlikede

Galatasaray ve Olympiakos macerasının ardından yeniden Celta Vıgo'ya geri dönen Emre Mor, yaşadığı düzenli sakatlıkları ortadan kaldırmak için bıçak altına yatacak ve bu bir anlamda Emre Mor'un bu sezonu kapatması anlamına geliyor. İşte İspanyol basınındaki haberden Emre Mor detayları:

"TEDAVİ DEĞİL, TATİLE GİTTİ"

"Emre Mor, Celta tarihinin maliyet olarak en büyük transferi ancak şu ana kadarki performansı tam bir hayal kırıklığı. Celta'nın planları göz önüne alındığında Emre Mor bir daha Celta formasını giyemeyecek. Henüz 23 yaşında olan Emre Mor, sürekli yaşadığı kasık sakatlığının üstünden gelebilmek için ameliyat olacak ve Dubai'de tedavisine devam edecek. Doğrusunu söylemek gerekirse Emre Mor, doğru bir rehabilitasyon sürecinden daha çok yaşam zevkinden mahrum kalmamak için Dubai'yi tercih etti.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE VAR"

Emre Mor'un ameliyat sürecine girmesi en az 1.5 ay daha oynamaması demek oluyor ve dahası da kendi özelliklerinden bir daha yararlanmasını da büyük bir tehlikeye attığını gösteriyor. Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir. Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor, Celta ile en son Ocak ayında maça çıktı ve o tarihten bu yana da forma giyemiyor. Celta'da 50 maça çıkan ve yalnızca 2 gol kaydeden Emre Mor için artık her şey eskisinden de daha zor."


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Emre Mor
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