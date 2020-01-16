Emre Taşdemir, Galatasaray'dan Kayserispor'a gidiyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Ara transferde yeniden yapılanan Kayserispor, yeni sol bekini Galatasaray'da buldu. Süper Lig'in ikinci yarısında küme düşmeme mücadelesi verecek olan Kayserispor'un Emre Taşdemir ve Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Galatasaray geçen sezon ara transfer döneminde Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir'i bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray'da Saracchi'nin transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes'in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında ligin ikinci yarısı için Emre Taşdemir'in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.
(Futbol Arena)
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