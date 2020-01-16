SPOR
  4. Emre Taşdemir, Galatasaray'dan Kayserispor'a gidiyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Emre Taşdemir, Galatasaray'dan Kayserispor'a gidiyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

Kayserispor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i sezon sonuna kadar kiralıyor. Hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşan Kayserispor, bu transferi kısa süre içinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Emre Taşdemir, Galatasaray'dan Kayserispor'a gidiyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Ara transferde yeniden yapılanan Kayserispor, yeni sol bekini Galatasaray'da buldu. Süper Lig'in ikinci yarısında küme düşmeme mücadelesi verecek olan Kayserispor'un Emre Taşdemir ve Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BURSASPOR'DAN BEDELSİZ OLARAK GELMİŞTİ

Galatasaray geçen sezon ara transfer döneminde Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir'i bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SARACCHI GELİNCE İHTİYAÇ KALMADI

Galatasaray'da Saracchi'nin transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes'in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında ligin ikinci yarısı için Emre Taşdemir'in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.

(Futbol Arena)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Emre Akbaba: "Hocama ne kadar teşekkür etsem az"Emre Akbaba: "Hocama ne kadar teşekkür etsem az"
Penaltı pozisyonu maça damga vurduPenaltı pozisyonu maça damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emre taşdemir Galatasaray Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Penaltı pozisyonu maça damga vurdu

Penaltı pozisyonu maça damga vurdu

Beşiktaş Erzurum'da dondu kaldı

Beşiktaş Erzurum'da dondu kaldı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Rize'de kazanan çıkmadı

Rize'de kazanan çıkmadı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Taşdemir, Galatasaray'dan Kayserispor'a gidiyor (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

G.Saray'dan Süper Lig ekibine gidiyor

Galatasaraylı Emre Akbaba ve Martin Linnes'in maç sonu açıklamaları

Emre Akbaba: "Hocama ne kadar teşekkür etsem az"

İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Penaltı pozisyonu maça damga vurdu

Fatih Terim: "Bu tuzağa düşmem artık"

Fatih Terim: "Bu tuzağa düşmem artık"

VAR iptal etti, Fatih Terim sinirlendi!

VAR iptal etti, Fatih Terim sinirlendi!

ÖZET | Çaykur Rizespor - Galatasaray maç sonucu: 1-1

Rize'de kazanan çıkmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.