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Emre Taşdemir, Kayserispor'la antrenmana çıktı (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı ancak takımdan kiralık olarak ayrıldığını açıklamadığı Emre Taşdemir, Kayserispor ile antrenmana çıktı. Emre Taşdemir, Bursaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Emre Taşdemir, Kayserispor'la antrenmana çıktı (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Taşdemir, Kayserispor'la antrenmana çıktı. Galatasaray'ın Emre Taşdemir'in transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Galatasaray sol bek mevkisi için Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katmış, bu transfer sonrası Emre Taşdemir'in takımda forma giyme şansı iyice azalmıştı.

Emre Taşdemir

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Galatasaray emre taşdemir Kayserispor

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