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Emre Taşdemir’den 19 Mayıs mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 13:06 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Emre Taşdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.Hes Kablo Kayserispor’un devre arasında Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Emre Taşdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından “Samsun’da başlattığı ulusal uyanış hareketi ile tarihi yeniden değiştiren, bizlere öğür, modern ve bağımsız bir ülke armağan eden önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutluyorum” dedi.Başarılı sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, antrenmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı ile de takdir topluyor.

Emre Taşdemir’den 19 Mayıs mesajı

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Emre Taşdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.
Hes Kablo Kayserispor’un devre arasında Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Emre Taşdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından “Samsun’da başlattığı ulusal uyanış hareketi ile tarihi yeniden değiştiren, bizlere öğür, modern ve bağımsız bir ülke armağan eden önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutluyorum” dedi.
Başarılı sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, antrenmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı ile de takdir topluyor.

Emre Taşdemir’den 19 Mayıs mesajı

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İmsak
03:34
Sabah
05:16
Öğle
12:40
İkindi
16:32
Akşam
19:54
Yatsı
21:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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