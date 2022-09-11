Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan seneler sonraki haliyle gündem oldu! İşte son hali

Bir zamanlara damga vuran Emret Komutanım dizisinde Kerim Asteğmen rolüne hayat veren Orçun Kaptan, dizinin sona ermesinden yıllar sonra son haliyle dikkat çekti.
Orçun Kaptan, Emret Komutanım dizisinin sona ermesinin ardından dönem dönem farklı projelerle ekran önünde yer aldı.
Geniş Aile, Sağ Salim, Hükümet Kadın, Herşey Yolunda Merkez filmleri bu projelerin arasındaydı.
Emret Komutanım dizisindeki rolüyle akıllara kazınan Kaptan, son haliyle dikkat çekti.
Kaptan, geçtiğimiz gün Damla Cercisoğlu ile hayatını birleştirdi.
İkili Emret Komutanım ve Kızlar Yurdu dizi setinde tanışmıştı.
1980 doğumlu Orçun Kaptan 42 yaşındadır.
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