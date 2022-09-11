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Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan seneler sonraki haliyle gündem oldu! İşte son hali

11.09.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005-2007 döneminde yayınlanan Emret Komutanım dizisi, seyircilerin dikkatle izlediği dizilerden biriydi. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de, Orçun Kaptan'ın hayat verdiği Kerim Asteğmen karakteriydi. Orçun Kaptan, şimdi de değişimiyle dikkat çekti.

Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan seneler sonraki haliyle gündem oldu! İşte son hali

Bir zamanlara damga vuran Emret Komutanım dizisinde Kerim Asteğmen rolüne hayat veren Orçun Kaptan, dizinin sona ermesinden yıllar sonra son haliyle dikkat çekti.

ORÇUN KAPTAN SON HALİ

Orçun Kaptan, Emret Komutanım dizisinin sona ermesinin ardından dönem dönem farklı projelerle ekran önünde yer aldı.

Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan seneler sonraki haliyle gündem oldu! İşte son hali

Geniş Aile, Sağ Salim, Hükümet Kadın, Herşey Yolunda Merkez filmleri bu projelerin arasındaydı.

Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan seneler sonraki haliyle gündem oldu! İşte son hali

Emret Komutanım dizisindeki rolüyle akıllara kazınan Kaptan, son haliyle dikkat çekti.

Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan seneler sonraki haliyle gündem oldu! İşte son hali

Kaptan, geçtiğimiz gün Damla Cercisoğlu ile hayatını birleştirdi.

Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan seneler sonraki haliyle gündem oldu! İşte son hali

İkili Emret Komutanım ve Kızlar Yurdu dizi setinde tanışmıştı.

Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan seneler sonraki haliyle gündem oldu! İşte son hali

1980 doğumlu Orçun Kaptan 42 yaşındadır.

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