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Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Arıza Hamza'nın büyük aşkıydı...

11.01.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Rüzgar Erkoçlar, Arda Kural, Damla Debre, Sarp Levendoğlu, Seda Akman ve Ufuk Özkan gibi isimlerin yer aldığı Emret Komutanım dizisi, yıllar geçse de Türk televizyonlarının efsane projeleri arasında yer almaya devam ediyor. Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği Liz karakteriyle akıllara kazınan Sanem Balcı son haliyle şaşırttı.

Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Arıza Hamza'nın büyük aşkıydı...

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza'nın büyük aşkı Liz'i canlandıran Sanem Balcı yıllar sonra ortaya çıktı.

Galatasaray Lisesi'ni bitiren Sanem Balcı, tiyatro eğitimi aldıktan sonra pek çok projede izleyici karşısına çıktı. İlk olarak Lise Defteri dizisi ile ekran yolculuğuna başlayan Sanem Balcı; Büyük Tuzak, Suç Dosyası, Akasya Durağı gibi projelerde de rol aldı.

Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Arıza Hamza'nın büyük aşkıydı...

Emret Komutanım dizisinde Liz karakteriyle hafızalarda yer edinen Sanem Balcı, yaklaşık 12 yıldır ekranlardan uzak yaşıyor.

Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Arıza Hamza'nın büyük aşkıydı...

Şimdilerde 43 yaşında olan Sanem Balcı'nın son halini görenler ''Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş'' ve ''Zaman sizin için durmuş'' tarzında yorumlar yapıyor.

Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Arıza Hamza'nın büyük aşkıydı...

Sosyal medyada epey aktif olan Sanem Balcı, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Arıza Hamza'nın büyük aşkıydı...

Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Arıza Hamza'nın büyük aşkıydı...

Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Arıza Hamza'nın büyük aşkıydı...

Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Arıza Hamza'nın büyük aşkıydı...


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