Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Arıza Hamza'nın büyük aşkıydı...

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza'nın büyük aşkı Liz'i canlandıran Sanem Balcı yıllar sonra ortaya çıktı.

Galatasaray Lisesi'ni bitiren Sanem Balcı, tiyatro eğitimi aldıktan sonra pek çok projede izleyici karşısına çıktı. İlk olarak Lise Defteri dizisi ile ekran yolculuğuna başlayan Sanem Balcı; Büyük Tuzak, Suç Dosyası, Akasya Durağı gibi projelerde de rol aldı.

Emret Komutanım dizisinde Liz karakteriyle hafızalarda yer edinen Sanem Balcı, yaklaşık 12 yıldır ekranlardan uzak yaşıyor.

Şimdilerde 43 yaşında olan Sanem Balcı'nın son halini görenler ''Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş'' ve ''Zaman sizin için durmuş'' tarzında yorumlar yapıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Sanem Balcı, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



