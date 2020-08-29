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En başarılı ilçe belediye başkanları arasında Aydın’dan iki isim yer aldı

AYDIN HABERLERİ  | 29.08.2020 17:44 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde en çalışkan belediye başkanları anketinin sonuçlarında, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay 2.olurken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise 10.sırada yer aldıSonar Araştırma Şirketi tarafından korona döneminde CHP’li ilçe belediyelerinin başarı oranları araştırmasından çıkan sonuçlarda Aydın’dan 2 isim ilk 10’a girdi.

Pandemi sürecinde en çalışkan belediye başkanları anketinin sonuçlarında, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay 2.olurken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise 10.sırada yer aldı
Sonar Araştırma Şirketi tarafından korona döneminde CHP’li ilçe belediyelerinin başarı oranları araştırmasından çıkan sonuçlarda Aydın’dan 2 isim ilk 10’a girdi. Pandemi sürecinde en çalışkan belediye başkanları anketinin sonuçlarına göre Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 2. seçilirken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 10. sırada yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan büyükşehirlerin CHP’li ilçe belediye başkanlarının başarı sıralamasında Başkan Atay yüzde 68,3’lük memnuniyet oranı, Başkan Günel de yüzde 53,5’lik memnuniyet oranı aldı.
“Efeler halkına teşekkür ederim”
Anket sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak Efeler halkına teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “SONAR’ın pandemi sürecinde yaptığı ‘Başarılı İlçe Belediye Başkanları’ araştırma anketinde yüzde 68,3’lük oranla 2’nci oldum. Bizlere güvenen Efeler Halkına teşekkür ediyorum. Koronavirüsün izleri tamamen silinene kadar Efeler’de titizlikle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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