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En buruk mezuniyet: Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafını taşıdılar

02.06.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarıyıl tatili için gittikleri memleketlerinde yaşanan depremde hayatını kaybeden üniversiteli 2 kız öğrenci, mezuniyet töreninde unutulmadı.

Mezuniyet geçidinde arkadaşları depremde ölen arkadaşlarının fotoğrafını taşıdı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde okurken yarıyıl tatili için gittikleri memleketlerinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4’üncü sınıf öğrencilerinden Ayşe Çinkılıç memleketi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Gülistan Aktürk ise Kahramanmaraş’ta hayatını kaybetmişti.

DUYGU DOLU ANLAR

Üniversitenin mezuniyet töreninde 2 bin 834 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı. Üniversitenin spor kompleksinde düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler duygu dolu anlar yaşandı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri mezuniyet geçiş töreninde depremde hayatını kaybeden Ayşe Çinkılıç’ın fotoğrafını taşırken, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ise depremde hayatını kaybeden Gülistan Aktürk’ün fotoğrafını taşıdı.

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