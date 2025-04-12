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Yüzden fazla estetik operasyon geçirdi ama durmuyor! Bakın hedefi neymiş...

Patrick Mast isimli genç adam, dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmak için yüzden fazla estetik operasyon geçirdiğini söyledi. Binlerce sterlin para harcayan adam, devam edeceğini ekledi. Bakın ne hale gelmiş.

Yüzden fazla estetik operasyon geçirdi ama durmuyor! Bakın hedefi neymiş...
Jale Uslu

30 yaşındaki Patrick Mast isimli adam, dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmak için binlerce sterlin para harcadı. Son 16 yılını yüzünü ve vücudunu olağanüstü güzellik vizyonuna uyacak şekilde titizlikle yeniden şekillendirerek geçiren adam ameliyatların henüz bitmediğini söyledi.

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Daily Star'da yer alan habere göre Almanya'nın Barbie Çocuğu olarak anılan Patrick, "Kendime dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip adam olma hedefini koydum" diyor. “Her ay, görünümümü iyileştirmek için dolgu ve botoks enjeksiyonları yaptırıyorum - bana ayda yaklaşık 1.670 sterlin maliyeti oluyor, ancak sonuçları seviyorum. Yakın zamanda durmayı düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

100'DEN FAZLA MÜDAHALE!

18 yaşında geçirdiği ilk ameliyattan - 4.200 sterlin tutarındaki burun estetiği - devam eden aylık enjeksiyonlarına kadar Patrick 100'den fazla operasyon geçirdi. Bugüne kadar aşırı dönüşümü 59.000 sterlinden fazlaya mal oldu.

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Patrick, "İstediğim boyuta ulaşmak için çok fazla dolguya ihtiyacım olduğu için riskler daha yüksek," diye itiraf ediyor. "Ama hiç başarısız bir ameliyat geçirmedim. Başa çıktığım en kötü şey, yüz germe ameliyatımdan kalan birkaç yara izi." diyor.

"ERKEKLER SEKS BEBEĞİ OLARAK GÖRÜYOR"

Patrick, "Birçok erkek beni yaşayan bir seks bebeği olarak görüyor," diyor ve bu durumdan rahatsız olmadığını belirtiyor. Çarpıcı görünümüne rağmen henüz modellik işi teklif edilmediğini, ancak umutlu olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
estetik
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