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  4. 'En büyük hobim seks' diyen Didem Soydan haber olunca tepki gösterdi

'En büyük hobim seks' diyen Didem Soydan haber olunca tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 10:53 | Son Güncelleme

En yakın arkadaşı Umut Eker ile salgın nedeniyle evden çıkmayan Didem Soydan, 'en büyük hobin nedir' sorusuna "Cinsel ilişkiye girmek" diyerek esprili bir yanıt verdi. Bu cevabının kısa sürede gündem olması üzerine açıklama yapan Soydan "Geri zekalı olmayın" diyerek tepki gösterdi.

Yaptığı her açıklaması ve paylaşımı ayrı bir olay yaratan Didem Soydan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için en yakın arkadaşıyla evden çıkmama kararı aldı. Evde videolar çekip Instagram hesabından paylaşan Soydan, "En büyük hobiniz nedir" sorusuna verdiği cevapla yine gündem oldu.

Yıllardır yediği içtiği ayrı gitmeyen Umut Eker ile evde zaman geçiren ünlü model Didem Soydan, arkadaşının "En büyük hobin ve fobin nedir?" sorularına "Seks yapmak ve yapmamak" diyerek cevap verdi. Soydan'ın bu cevabı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Yaptığı espri yanlış anlaşılan ve Instagram magazin sayfalarında haber olan Didem Soydan, yeni bir video çekerek "Hem geri zekalı olmayın hem evde olun" dedi.

Didem Soydan'dan duş öncesi bornozlu yatak pozuDidem Soydan'dan duş öncesi bornozlu yatak pozu

BORNOZLU HALİYLE POZ VERDİ

Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan, önceki gün de sosyal medya hesabından bornozlu halini paylaşarak banyoya gireceğini söyledi. Soydan'ın bu pozu kısa sürede yaklaşık 39 bin beğeni aldı.

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