'En büyük hobim seks' diyen Didem Soydan haber olunca tepki gösterdi

Yaptığı her açıklaması ve paylaşımı ayrı bir olay yaratan Didem Soydan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için en yakın arkadaşıyla evden çıkmama kararı aldı. Evde videolar çekip Instagram hesabından paylaşan Soydan, "En büyük hobiniz nedir" sorusuna verdiği cevapla yine gündem oldu.

Yıllardır yediği içtiği ayrı gitmeyen Umut Eker ile evde zaman geçiren ünlü model Didem Soydan, arkadaşının "En büyük hobin ve fobin nedir?" sorularına "Seks yapmak ve yapmamak" diyerek cevap verdi. Soydan'ın bu cevabı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Yaptığı espri yanlış anlaşılan ve Instagram magazin sayfalarında haber olan Didem Soydan, yeni bir video çekerek "Hem geri zekalı olmayın hem evde olun" dedi.

BORNOZLU HALİYLE POZ VERDİ

Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan, önceki gün de sosyal medya hesabından bornozlu halini paylaşarak banyoya gireceğini söyledi. Soydan'ın bu pozu kısa sürede yaklaşık 39 bin beğeni aldı.