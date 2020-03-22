Didem Soydan'dan duş öncesi bornozlu yatak pozu

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve takipçileri ile girdiği her diyaloğu olay olan ünlü model, Instagram hesabından cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınından dolayı eve kapanan ünlüler arasında olan Soydan esprili paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan Soydan bu sefer de yataktan pozlar paylaştı.

Güzel model fotoğrafına duş başlığı emojisi koyarak bornozlu pozlarını paylaştı.

Instagram hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen mesajları ifşa eden Soydan, Instagram'ın en cesur paylaşımı yapan isimleri arasında dikkat çekiyor.

