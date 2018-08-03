En çok konuşulan yerli diziler belli oldu!

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Temmuz ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre,yaz dizilerinin başarılı performansı, sezon arasında olan dizilerin ise hala konuşulma oranlarının yüksek olması dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Temmuz ayının en çok konuşulan yapımı ise Star TV’de yayımlanan ve reytinglerde büyük başarı sağlayan Erkenci Kuş oldu. Dizi Temmuz ayı boyunca 211 haberle adından söz ettirmeyi başardı.

TRT 1’in kült yapımları arasında yer alan Diriliş Ertuğrul, hakkında çıkan 176 yazılı basın haberiyle listenin ikinci sırasına yerleşti. Perşembe günleri Show TV’de yayımlanan ve başarılı reyting oranlarıyla dikkat çeken Meleklerin Aşkı, 131 haberle listenin üçüncü sırasında yer edindi. Fox TV’nin gençlik dizisi 4N1K İlk Aşk ise hakkında çıkan 112 haberle listenin dördüncü sırasına yerleşmeyi başardı.En çok konuşulan diziler arasında beşinci sırada ise 110 habere konu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer aldı.





