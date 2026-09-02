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En çok pişmanlık yaratan 3 üniversite bölümü! 'Keşke okumasaydım' diyorlar

Üniversite tercihi yapılırken seçilen bölüm, yıllar boyunca kişinin kariyer yolunu etkileyebiliyor. Ancak 17-20 yaşlarında verilen bu karar, ilerleyen yıllarda beklentiler ve öncelikler değiştikçe sorgulanabiliyor. Peki mezun olduktan sonra insanların seçtiğine en fazla pişman olduğu üniversite bölümleri hangileri?

En çok pişmanlık yaratan 3 üniversite bölümü! 'Keşke okumasaydım' diyorlar
Gökçen Kökden

Kariyer uzmanları Dr. Sam Adeyemi ve Fran Berrick, üniversite mezunlarının bölüm tercihleriyle ilgili yaşadıkları memnuniyet ve pişmanlıkları değerlendirdi. Kariyer koçu Fran Berrick, hiçbir üniversite bölümünün kişiye mutluluk garantisi vermediğini, aynı şekilde hiçbir bölümün de kesin olarak pişmanlık yaratmayacağını özellikle vurguluyor.

Dr. Sam Adeyemi ise pişmanlık konusunda kişiden kişiye değişen birçok faktör bulunduğunu belirterek, en çok pişmanlıkla ilişkilendirilen üç alanı belirlerken 2025 ZipRecruiter Graduate Survey sonuçlarını temel aldı.

Listede yer alan alanların iki ortak noktası dikkat çekiyor: Kariyer yollarının diğer bazı mesleklere göre daha belirsiz olması ve mezuniyet sonrasındaki başlangıç maaşlarının görece düşük kalabilmesi.

1. SİYASET BİLİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KAMU POLİTİKASI

En çok pişmanlık yaratan 3 üniversite bölümü! Keşke okumasaydım diyorlar 1

Listenin ilk sırasında siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu politikası bulunuyor. Dr. Adeyemi'ye göre bu bölümlerle bağlantılı işler çoğunlukla kamu veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yoğunlaşıyor. Bu nedenle ücretler finans ve teknoloji gibi sektörlerle karşılaştırıldığında genellikle daha düşük kalabiliyor.

Özellikle öğrenci kredisi borcuyla mezun olanlar açısından düşük gelir daha fazla finansal baskıya neden olabiliyor. Uzmanın dikkat çektiği bir diğer konu ise kariyer rotası. Sağlık bilimleri veya mühendislik gibi alanlarda mezuniyet sonrası izlenebilecek meslek yolu daha belirginken, söz konusu bölümlerde kariyer seçeneklerinin daha belirsiz olabildiği belirtiliyor.

2. İLETİŞİM, MEDYA ÇALIŞMALARI VE HALKLA İLİŞKİLER

En çok pişmanlık yaratan 3 üniversite bölümü! Keşke okumasaydım diyorlar 2

Listenin ikinci sırasında iletişim, medya çalışmaları ve halkla ilişkiler var. Dr. Adeyemi, medya teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin bu alanlardaki giriş seviyesi işlerin azalmasına yol açtığını ifade ediyor.

Üstelik bu bölümlerden mezun olanlar yalnızca kendi alanlarından gelen adaylarla rekabet etmiyor. İngilizce ve siyaset bilimi mezunlarının da medya ve iletişim mezunlarıyla aynı pozisyonlara başvurabildiğine dikkat çekiliyor. Bunun yanında kariyer yollarının yeterince net olmaması ve medya sektöründeki başlangıç maaşlarının genellikle düşük seviyelerde kalması da mezunların pişmanlık yaşamasına neden olabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

3. FİZİKSEL BİLİMLER

Üçüncü sırada ise fiziksel bilimler bulunuyor. Uzman özellikle kimya gibi bölümlere dikkat çekiyor. Adeyemi'ye göre fiziksel bilimlerden mezun olanların kariyer rotası, daha teknik bazı disiplinlerdeki kadar açık olmayabiliyor.

Akademik kariyere yönelmek veya daha yüksek gelir sağlayan uzmanlaşmış bilimsel pozisyonlarda çalışmak isteyen mezunların ek dereceler ve eğitimler alması gerekebiliyor. Bu da eğitim maliyetini artırabiliyor. Üstelik bu alanlardaki giriş seviyesi maaşların görece düşük olması, özellikle öğrenci kredisi borcu bulunan mezunların üzerindeki ekonomik baskıyı artırabiliyor.

Uzmanların değerlendirmesine göre bu durum söz konusu bölümlerin “kötü” olduğu anlamına gelmiyor. Kişinin beklentileri, yetenekleri, kariyer hedefleri ve mezuniyet sonrası izlediği yol, bölümünden duyduğu memnuniyette önemli rol oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim kariyer
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