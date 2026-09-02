EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

MEB’den okullarda yeni dönem için 3 aşamalı yol haritası

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim döneminin yol haritasını açıkladı. MEB’in yeni dönem planında milli birlik, oyun temelli öğrenme ve bilinçli teknoloji kullanımı olmak üzere 3 temel başlık öne çıktı.

MEB’den okullarda yeni dönem için 3 aşamalı yol haritası

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğretmen ve okul yöneticilerine seslenerek, eğitimde uygulanacak yeni yol haritasının detaylarını açıkladı. Tekin, yeni dönemin milli birlik, oyun temelli öğrenme ve bilinçli teknoloji kullanımı olmak üzere üç temel ayak üzerine kurulacağını belirtti.

Yeni dönemin en önemli odak noktalarından birinin oyun olacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocukların öğrenme süreçlerinde oyuna daha geniş yer açacaklarını duyurdu. Bakan Tekin, geleneksel çocuk oyunlarının her sene olduğu gibi okul bahçelerine taşınarak akran ilişkilerini, paylaşma bilincini ve kültürel aktarımı güçlendireceğini vurguladı. Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre Bakan Tekin, "Bu yıl üzerinde özellikle duracağımız başlıklardan birisi de oyun olacak. 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması çerçevesinde oyuna, çocuklarımızın öğrenme ve gelişim süreçlerinde daha geniş bir yer açacağız" dedi.

OKULLARDA EKSTRA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken okullardaki huzur ve güven ortamına özel önem verdiklerini anlatan Tekin, "Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz. Bu noktada öğretmenlere de önemli bir vazife düşüyor. Öğretmenlerin öğrencilerdeki küçük davranış değişikliklerini fark etmesi de büyük önem taşıyor" diye konuştu.

MEB’den okullarda yeni dönem için 3 aşamalı yol haritası 1

"HERKES SAYGILI OLMALI"

Bakan Yusuf Tekin, Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacağını söyledi. Toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmenin en kalıcı zeminini eğitim olarak belirlediklerinin altını çizen Tekin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u da bu bakımdan son derece anlamlı buluyoruz. Her evladımız kendisini bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görmesini, arkadaşının kimliğine, inancına, ailesine ve özel hayatına hürmet etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Final Eğitim Kurumları’ndan 500’e yakın öğrenciye yurt dışı üniversitelerinden kabulFinal Eğitim Kurumları’ndan 500’e yakın öğrenciye yurt dışı üniversitelerinden kabul
Kamuda çalışan velilere 4 gün izinKamuda çalışan velilere 4 gün izin

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Oyun meb teknoloji yusuf tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

PYD-SDG'den fesih açıklaması

PYD-SDG'den fesih açıklaması

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.