"En çok seksi özledim" diyen Emily Ratajkowski'ye Julia Fox'tan beklenmedik cevap

Şu an ilişkisi olmayan ünlü isimler, Emily Ratajkowski'nin yakın zamanda yayımlamaya başladığı High Low with EmRata'nın son bölümünde annelik, flört deneyimleri ve seks hakkında konuştu.

Eski eşi Peter Artemiev'den 1 yaşında oğlu olan Fox, en son geçen aylarda ünlü rapçi Kanye West'le kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.



Ünlü model de 1 yaşındaki oğlu Sylvester'ın babası Sebastian Bear-McClard'a geçen aylarda boşanma davası açmıştı.

Ratajkowski flört etmeye dair en çok özlediği şeyin seks yapmak olduğunu dile getirdi.

Fox ise bunu artık aklından bile geçirmediğini söyledi ve devam etti:

"Sekse karşı hissizleştim. Bana artık heyecan vermiyor." diyen ünlü oyuncu seks yapmak yerine çayına psikedelik bir uyuşturucu olan DMT karıştırıp "Tanrı'yı görmeyi" tercih edeceğini ifade etti.

Fox, seksi hep "tek taraflı" olarak gördüğünü ve karşısındaki kişiden elde edebileceği bir şey yoksa cinsel ilişkiye girmeyi "manasız bulduğunu" ekledi.

Ünlü oyuncu gençliğinde hemşire kılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girip onlara işkence etmesi karşılığında saatte 250 dolar kazandıktan sonra seksi bir alışveriş gibi görmeye başladığını belirtti.

Cinselliğe olan çıkarcı bakış açısını ergenlik çağındayken edindiğini söyleyen Fox şöyle anlattı:

Ergenliğimde bir 'eşya' olduğumu ve bu sayede erkeklerden para ya da çeşitli kazançlar elde edebileceğimi öğrendim. Bu, 'Nasıl daha fazla arzu edilirim? Nasıl daha fazla para kazanırım?' diye düşündüğüm bir oyun haline geldi.



Fox, böyle olunca gücü karşı taraftan aldığını ve bunun kendi gücü olmadığını belirtti. Ünlü oyuncu bunun utanç verici olduğunu ekledi ve artık kendine ve oğlunu büyütmeye odaklandığını söyledi.

Ayrıca Fox, bugünlerde otobiyografik kitabı üstünde çalışıyor.

