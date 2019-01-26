En çok takipçiye sahip Instagram fenomenleri

Eskiden ünlü olmanın yolu bir sinema filminde oynamaktan ya da televizyona çıkmaktan geçerdi. Fakat teknolojinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artması bu savı da değiştirdi.Günümüzde hiç beklenmedik bir anda ünlü olabilirsiniz. Arkadaşınızın eğlenmek için çektiği bir video, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşabilir. Ertesi gün kalktığınızda yüzbinlerce takipçisi olan ünlü birine dönüşebilirsiniz.