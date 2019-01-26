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En çok takipçiye sahip Instagram fenomenleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 13:34 | Son Güncelleme

Son zamanların en popüler sosyal medya kanallarından biri olan Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar hangileri? İşte en çok takipçisi olan Instagram hesapları.

Eskiden ünlü olmanın yolu bir sinema filminde oynamaktan ya da televizyona çıkmaktan geçerdi. Fakat teknolojinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artması bu savı da değiştirdi.Günümüzde hiç beklenmedik bir anda ünlü olabilirsiniz. Arkadaşınızın eğlenmek için çektiği bir video, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşabilir. Ertesi gün kalktığınızda yüzbinlerce takipçisi olan ünlü birine dönüşebilirsiniz.

İşte en çok takipçisi olan hesaplar

Son birkaç yılda Facebook’un eski popülaritesini kaybetmesiyle Instagram biraz daha ön plana çıktı. Artık insanlar Instagram üzerinde fenomen olmaya çalışıyorlar. Çünkü Instagram’daki takipçi sayısı, bir anlamda şöhret dünyasının da kapılarını açıyor. Malum, şahıs hesapları haricinde kulüplerin, siyasi partilerin, tv kanallarının ve hatta tv programlarının bile Instagram hesapları mevcut. İlk 10’da yer alan ismin 9’u gerçek kişilerden oluşuyor. Biri ise Instagram’ın kendi resmi Instagram sayfası.

10) Neymar

10) Neymar
Takipçi Sayısı: 110.17 milyon

9) Taylor Swift

9) Taylor Swift
Takipçi Sayısı: 114.06 milyon

8) Beyonce

8) Beyonce
Takipçi Sayısı: 123.05 milyon

7) Kylie Jenner

7) Kylie Jenner
Takipçi Sayısı: 125.07 milyon

6) Kim Kardashian

6) Kim Kardashian
Takipçi Sayısı: 125.74 milyon

5) Dwayne Johnson (The Rock)

5) Dwayne Johnson (The Rock)
Takipçi Sayısı: 129.72 milyon

4) Ariana Granda

4) Ariana Granda
Takipçi Sayısı: 143.54 milyon

3) Selena Gomez

3) Selena Gomez
Takipçi Sayısı: 144.75 milyon

2) Cristiano Ronaldo

2) Cristiano Ronaldo
Takipçi Sayısı: 152.62 milyon

1) Instagram

1) Instagram
Takipçi Sayısı: 277.55 milyon
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