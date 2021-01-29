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En güvenli şehrin polisinden teşekkür mesajı

29.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir’in, ‘Dünyanın En Güvenli Şehirleri’ araştırmalarında dünyada 8’nci sırayı alması ve Türkiye’nin en güvenli şehri olarak belirlenmesinden dolayı personel ve vatandaşlara bir teşekkür mesajı yayınladı.Mesajda, bir araştırma firmasının her yıl düzenli olarak araştırıp açıklamış olduğu verilere göre dünya şehirlerinin suç işlenme oranlarına göre sıralandığı ‘Dünyanın En Güvenli Şehirleri’ listesinde Eskişehir’in dünyada 8’nci, Türkiye’de ise 1’nci sırada yer aldığı belirtilen mesajda, "Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaları, suç ve suçlularla mücadelede azim ve kararlılıkla devamlılık göstermesinin etken olduğu başarı ile ilimizin adı tüm dünyada duyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir’in, ‘Dünyanın En Güvenli Şehirleri’ araştırmalarında dünyada 8’nci sırayı alması ve Türkiye’nin en güvenli şehri olarak belirlenmesinden dolayı personel ve vatandaşlara bir teşekkür mesajı yayınladı.
Mesajda, bir araştırma firmasının her yıl düzenli olarak araştırıp açıklamış olduğu verilere göre dünya şehirlerinin suç işlenme oranlarına göre sıralandığı ‘Dünyanın En Güvenli Şehirleri’ listesinde Eskişehir’in dünyada 8’nci, Türkiye’de ise 1’nci sırada yer aldığı belirtilen mesajda, "Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaları, suç ve suçlularla mücadelede azim ve kararlılıkla devamlılık göstermesinin etken olduğu başarı ile ilimizin adı tüm dünyada duyuldu. Bu sıralamada yer almamızda emeği geçen, ihbarlarıyla bizlere destek veren duyarlı vatandaşlarımıza, 7/24 özveriyle çalışan personellerimize teşekkür ederiz” ifadesi kullanıldı.

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