FOX TV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin üstlendiği En Hamarat Benim'de bugün final günü. Bugün yapılacak olan son puanlamanın ardından kazanan isim belli olacak. En Hamarat Benim BİRİNCİSİ kim? En Hamarat Benim 16 Aralık 2022 kazananı belli oldu mu? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM?

En Hamarat Benim 16 Aralık 2022 haftanın kazananı henüz belli olmadı. En Hamarat Benim BİRİNCİSİ açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

EN HAMARAT BENİM FORMATI NEDİR?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

