En Hamarat Benim BİRİNCİSİ kim oldu? 17 Mart 2023 Cuma Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasının kazananı!

En Hamarat Benim yarışmasının birincisi Kadir Ezildi tarafından açıklandı. Kıyasa rekabetin yaşandığı En Hamarat Benim yarışmasında Sibel, Habibe, Cansu, Bağdagül ve Cengiz arasından hangi ismin kazandığı merak konusu oldu. Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasının birincisi belli oldu.
En Hamarat Benim yarışmasında Sibel Kanbur, Habibe Gül, Cansu Özsoy, Bağdagül Erkan ve Cengiz Kiren bu hafta hünerlerini sergileyen yarışmacılar oldu.
En Hamarat Benim yarışmasında kazanan isim belli oldu.
Cansu Hanım toplamda 17 puanla çeyrek altının sahşbi oldu.
Bağdagül Hanım toplamda 26 puanla birinci oldu.
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Ego
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
22:30 Orta Sayfa
01:00 Adım Farah
03:15 Kamera Arkası
03:30 Kefaret
05:45 Taçsız Prenses