En Hamarat Benim BİRİNCİSİ kim oldu? 17 Mart 2023 Cuma Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasının kazananı!

En Hamarat Benim yarışmasının birincisi Kadir Ezildi tarafından açıklandı. Kıyasa rekabetin yaşandığı En Hamarat Benim yarışmasında Sibel, Habibe, Cansu, Bağdagül ve Cengiz arasından hangi ismin kazandığı merak konusu oldu. Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasının birincisi belli oldu.

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

En Hamarat Benim yarışmasında Sibel Kanbur, Habibe Gül, Cansu Özsoy, Bağdagül Erkan ve Cengiz Kiren bu hafta hünerlerini sergileyen yarışmacılar oldu.

En Hamarat Benim yarışmasında kazanan isim belli oldu.

Cansu Hanım toplamda 17 puanla çeyrek altının sahşbi oldu.

Bağdagül Hanım toplamda 26 puanla birinci oldu.

17 MART 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Ego

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)

22:30 Orta Sayfa

01:00 Adım Farah

03:15 Kamera Arkası

03:30 Kefaret

05:45 Taçsız Prenses

