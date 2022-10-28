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En Hamarat Benim birincisi kim oldu? 28 Ekim 2022 Cuma Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasının kazananı!

28.10.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği En Hamarat Benim yarışmasının birincisi 28 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 20 bin TL tutarındaki ödül için hünerlerini sergileyen yarışmacılar programdan birinci olarak ayrılmak istiyor. Peki, En Hamarat Benim birincisi kim oldu? İşte temizlikten yemeğe kadar tüm hünerlerin sergilendiği Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasında 28 Ekim Cuma günü yaşananlar...

En Hamarat Benim birincisi kim oldu? 28 Ekim 2022 Cuma Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasının kazananı!

En Hamarat Benim programı Kadir Ezildi'nin sunumuyla FOX TV'de ekrana geliyor. Yarışmanın bu haftaki birincisi, FOX TV izleyicileri tarafından merak konusu oldu. En Hamarat Benim birincisi arama motorlarında araştırılıyor. 28 Ekim 2022 Cuma Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasının kazananı ile ilgili detaylar haberimizde...

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM OLDU? 28 EKİM 2022 CUMA

En Hamarat Benim yarışması 28 Ekim 2022 Cuma günü 295. bölümüye saat 13.00'te FOX TV'de ekrana geldi.

Yarışmanın kazananı ve 20 bin TL'nin sahibi Nahide Hanım oldu.

'KADİR EZİLDİ İLE EN HAMARAT BENİM' PROGRAMI HAKKINDA

En Hamarat Benim pogramında yarışmacılar, temizlik, misafirperverlik ve yaptıkları yemekler üzerinden değerlendiriliyor.

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim yarışması hafta içi her gün saat 13.00'te FOX TV'de ekrana geliyor.

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KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 Konya doğumlu olan ve 24 yaşında olan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmıştır. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile beraber yaşamaktadır. Sosyal medyada paylaşmış olduğu videolarla popüler olan Kadir, popülerliği sonrası televizyon ekranlarında da yer almıştır. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamıştır. Evini çok seven Ezildi'nin annesinin ve erkek kardeşinin bu durumdan pek memnun olmadığı biliniyor.

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Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcamakta. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini anlatıyor. Market alışverişi esnasında ise temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor.

Kadir Ezildi'nin instagram hesabı 'kadir_ezildi' dir.

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