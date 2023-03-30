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En Hamarat Benim neden yok, bitti mi? En Hamarat Benim saat kaçta yayınlanacak?

30.03.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En Hamarat Benim neden yok, bitti mi gibi soruların yanıtları tüm program takipçileri tarafından merak ediliyor. Kadir Ezildi’nin sunuculuğunu üstlendiği yarışma programında yemekler ve temizlikler yapılarak hünerler sergileniyor. pEKİ, En Hamarat Benim yayın saati mi değişti, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...

En Hamarat Benim neden yok, bitti mi? En Hamarat Benim saat kaçta yayınlanacak?

En Hamarat Benim hafta içi her gün Kadir Ezildi’nin sunumuyla Fox Tv'de izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bugün programın her gün yayınlandığı saatte ekranda olmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Peki, En Hamarat Benim neden yok, bitti mi? En Hamarat Benim saat kaçta yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

En Hamarat Benim kendi saatinde yayınlanmayınca merak konusu oldu.
Geçtiğimiz günlerde En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi programın 13.00 yerine 13.45’te yayınlanacağını söylemişti. Fakat program bu satte de yayınlanmadı.

Fox Tv yayın akışına göre En Hamarat Benim 15:45'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

En Hamarat Benim 2

FOX TV YAYIN AKIŞI 30 MART 2023

07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:15 Yalnız Kalpler
14:30 Kapımdaki Dedektif
15:30 En Hamarat Benim
18:45 Ne Olmuştu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Iron Man 3
22:30 Adım Farah
01:00 Yasak Elma
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 Yabancı Sinema Iron Man 3
06:15 Yalnız Kalpler

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi En Hamarat Benim sahra

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