En Hamarat Benim hafta içi her gün Kadir Ezildi’nin sunumuyla Fox Tv'de izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bugün programın her gün yayınlandığı saatte ekranda olmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Peki, En Hamarat Benim neden yok, bitti mi? En Hamarat Benim saat kaçta yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

En Hamarat Benim kendi saatinde yayınlanmayınca merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi programın 13.00 yerine 13.45’te yayınlanacağını söylemişti. Fakat program bu satte de yayınlanmadı.

Fox Tv yayın akışına göre En Hamarat Benim 15:45'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI 30 MART 2023

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:15 Yalnız Kalpler

14:30 Kapımdaki Dedektif

15:30 En Hamarat Benim

18:45 Ne Olmuştu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Iron Man 3

22:30 Adım Farah

01:00 Yasak Elma

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:30 Yabancı Sinema Iron Man 3

06:15 Yalnız Kalpler

