MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz'ın kıyafeti ti'ye alındı

En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz'ın kıyafeti ti'ye alındı

06.12.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Influencer dalında ödül alan Rachel Araz Kiresepi'nin kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu. Fenomen için "Hediye paketi gibi olmuşsun" ve "Gecenin en kötü elbisesi" yorumları yapıldı.

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu.

RACHEL_ARAZ

"İLK DEFA GÖBEKSİZ ŞEKİLDE ÖDÜL ALIYORUM"

Gecede En iyi Kadın Infulencer ödülü ise Rachel Araz Kiresepi'nin oldu. Ödülünü oyuncu Murat Cemcir'in elinden alan Kiresepi, konuşmasında "Aldığım bütün ödüllerde hamileydim ve sahneye her çıktığımda sadece ben değil, beni izleyenler de çok heyecanlanıyordu. İlk defa göbeksiz şekilde ödül alıyorum. Heyecanlıyım, gururluyum. Anneme, babama, eşime, beni bu gecede bir kelebek gibi hissettiren Hakan Yıldırım'a ve en büyük teşekküre beni izleyen herkese ediyorum" dedi.

en-iyi-kadin-influencer-odulunu-alan-rachel-araz-14578853_5863_m

KIYAFETİ SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI

Konuşmasının yanı sıra özel tasarım kıyafetiyle de çok konuşulan Razhel Araz Kiresepi, sosyal medyada gündem oldu. Kıyafeti hiç beğenilmeyen fenomen için "Gecenin en kötü elbisesi" yorumu yapıldı.

en-iyi-kadin-influencer-odulunu-alan-rachel-araz-14578853_2231_m

Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? 47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini bulduAltın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? 47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttuİstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttu
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''
Anahtar Kelimeler:
Altın Kelebek Ödülleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

Ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

14 saat sonra ulaşıldı! Kardan mağara yapmışlar

14 saat sonra ulaşıldı! Kardan mağara yapmışlar

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik

Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı!

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.