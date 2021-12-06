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  4. Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? 47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? 47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

06.12.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunuculuğunu üstlendiği gecede, ünlü isimler ödüllerine kavuştu.

Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? 47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

47'nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gece ekranlardan canlı olarak yayınlandı.

İşte bu yıl Altın Kelebek Ödülleri'ni kazanan isimler:

En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise

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En İyi Erkek Şarkıcı: Edis

Yılın Şarkısı: Martılar (Edis) ve Bilmem mi (Sefo)

En İyi Dizi: Camdaki Kız

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En İyi İnternet Dizisi: Bir Başkadır (Netflix)

En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar - Hasan Can Kaya (Exxen)

En İyi Yarışma: MasterChef Türkiye

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En İyi Kadın Oyuncu: Ezgi Mola - Merve Dizdar (Masumlar Apartmanı)

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En İyi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul (Teşkilat dizisi)

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En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı

En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı

En İyi Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)

En İyi Haber Sunucusu Erkek: Deniz Bayramoğlu

En İyi Rap Şarkıcısı: Sefo

En İyi Halk Müziği Kadın Sanatçı: Zeynep Bakşi Karatağ

En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçı: Ekin Uzunlar

En İyi Senaryo: Berkun Oya (Bir Başkadır)

En İyi Yönetmen: Çağrı Villa Lostuvalı ve Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı)

En İyi Haber Programı: 5N1K - Cüneyt Özdemir (CNN Türk)

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En İyi Komedi Dizisi: Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D)

En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Günay Karacaoğlu

En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Cengiz Bozkurt

En İyi Romantik Komedi Dizisi: Sen Çal Kapımı (Fox TV)

En İyi Dizi Çifti: Hande Erçel - Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı)

En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu: Ayça Ayşin Turan (Ada Masalı dizisi)

En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu: Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu dizisi)

Pantene Yıldızı Parlayanlar: Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu, Melis Sezen

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En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Dizi Müziği: Alp Yenier (Masumlar Apartmanı)

En İyi Kadın Influencer: Rachel Araz Kiresepi

En İyi Influencer Erkek: Cemal Can Canseven

En İyi Çıkış Yapan: Kurtuluş Kuş - Burak Bulut ve Zehra

En İyi DJ: Burak Yeter

Azerbaycan Ödülü: Nahide Babashlı

En İyi Fantezi Müziği Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar

En İyi Fantezi Müziği Erkek Sanatçı: Hakan Altun

En İyi Spor Programı: %100 Futbol (TRT Spor)

En İyi Klip: Çağtay Kubilay Güraras - Buray (Deli Kız)

En İyi Çocuk Oyuncu: Aylin Akpınar

En İyi Proje Albümü: 1977 Sezen'li Şarkılar - Emir Ersoy

En İyi Magazin Programı: Magazin D Cumartesi

En İyi Müzik Grubu: Madrigal

Yaşam Boyu Onur Ödülü: İbrahim Tatlıses

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Anahtar Kelimeler:
Altın Kelebek Ödülleri
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