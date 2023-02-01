EN İYİ TAVUKLU MAC&CHEESE TARİFİ! Yemeye doyamayacaksınız

Mac&Cheese tarifi kullanıcılar tarafından merak edildi. Özellikle z kuşağının büyük ilgi gösterdiği yemek, son zamanlarda hemen her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Değişik bir lezzete sahip olan Mac&Cheese hem yapımının kolaylığından hem de lezzetinden dolayı çok tercih ediliyor. Peki Mac&Cheese nasıl yapılır? işte detaylar...

TAVUKLU MAC&CHEESE NASIL YAPILIR?

Tavuklu Mac & Cheese tarifi oldukça merak ediliyor. Bir Amerikan yemeği olan tarif, gençler arasında oldukça ilgi görüyor. Z kuşağı genç ve çocukların severek tükettiği yemeğe artık yetişkinler de oldukça ilgi gösteriyor.

MALZEMELER 2 SU BARDAĞI MAKARNA

1 ADET TAVUK BUT

UN

1 ADET YUMURTA

MORNAY SOS İÇİN:

2 YEMEK KAŞIĞI UN

2 YEMEK KAŞIĞI TEREYAĞ

1 SU BARDAĞI KAŞAR PEYNİRİ

500 ML SÜT

TUZ

KARABİBER

TARİF Önce makarnayı haşlıyoruz. Un ve tereyağını kavurduktan sonra sütü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Haşlanmış makarna ve sosu karıştırıyoruz. Tavuk butu önce una, sonra yumurtaya ve sonra tekrar una bulayıp yağda kızartıyoruz. Üzeri için sucuk, mısır, soğan, frenk soğanı kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.



