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En iyi zombi filmleri 2023 - Geçmişten günümüze en çok izlenen zombi filmleri listesi

30.05.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En iyi zombi filmleriyle gerilimin doruklarına çıkın! Hayatta kalma mücadelesi ve insan doğasının sınırlarını test eden bu başyapıtlarla karanlığın içine dalmaya hazır mısınız? Zombi kıyametinin en çarpıcı örnekleriyle, izleyicilerin favorisi ve kült statüsüne ulaşmış yapıtlarla unutulmaz bir yolculuğa çıkın. Zombilerin hükûm sürdüğü dünyada nefesinizi tutmaya hazır olun! Zombi filmleri tutkunları için kaçırılmayacak bir liste sizleri bekliyor. Korku dolu bir dünyaya adım atın!

En iyi zombi filmleri 2023 - Geçmişten günümüze en çok izlenen zombi filmleri listesi

Zombi filmleri sinema dünyasında yıllardır ilgiyle takip edilen ve izleyicileri korku ve gerilim dolu bir dünyaya götüren önemli bir türdür. Zombilerin karanlık atmosferi, hayatta kalma mücadelesi ve insan doğasının sınırlarını test etme teması, bu filmlerin popülerliğini artıran unsurlardan sadece birkaçıdır. Geçmişten günümüze kadar pek çok zombi filmi yapıldı ve bazıları zamanın testine dayanarak kült statüsüne erişti. Bu listemizde en iyi zombi filmleri hakkında konuşacak ve sizlere türün en çok izlenen yapıtlarını tanıtacağız! Hazırsanız zombi kıyametinin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

1. Shaun of the Dead (2004)

zombilerinsafagı

Yönetmen: Edgar Wright
Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost
Tür: Korku, Komedi
Süre: 99 dakika

Zombi salgını Shaun'un (Simon Pegg) hayatını altüst ederken, onun hayatta kalma mücadelesi komik ve korku dolu bir yolculuğa dönüşür. Edgar Wright'ın yönettiği bu kara komedi, klasik zombi filmlerine bir saygı duruşu niteliğindedir ve izleyicilere hem kahkaha hem de gerilim dolu anlar sunar.

2. Dawn of the Dead (2004)

dawn

Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Sarah Polley, Ving Rhames
Tür: Korku, Gerilim
Süre: 101 dakika

Zombi salgını hızla yayılırken, bir grup insan hayatta kalmak için kendilerini bir alışveriş merkezine kapatır. Zack Snyder'ın yönettiği bu film, gerilim dolu sahneleri ve çarpıcı görsel efektleriyle dikkat çeker. Zombi türünün modern bir başyapıtı olan "Dawn of the Dead", izleyicilere nefes kesici bir deneyim sunar.

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3. 28 Days Later (2002)

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Yönetmen: Danny Boyle
Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris
Tür: Korku, Bilim Kurgu
Süre: 113 dakika

Bir laboratuvardan kaçan ölümcül bir virüs, İngiltere'yi zombi istilasına uğratır. Cillian Murphy ve Naomie Harris'in başrollerini paylaştığı "28 Days Later", hızlı tempolu sahneleri ve atmosferik gerilimiyle izleyiciyi etkisi altına alır. Danny Boyle'ın yönettiği bu korku ve bilim kurgu harmanı, virüs zombi filmleri türünde unutulmaz bir deneyim sunar.

4. Night of the Living Dead (1968)

yasayanolüler

Yönetmen: George A. Romero
Oyuncular: Duane Jones, Judith O'Dea
Tür: Korku, Gerilim
Süre: 96 dakika

George A. Romero'nun korku zombi filmleri ekolüne büyük etki yapan bu klasik filmi, zombi türünün temel taşlarından biridir. Bir grup insan, zombi salgınıyla karşı karşıya kaldıklarında hayatta kalmak için bir çiftlik evine sığınır. "Night of the Living Dead", gerilim dolu atmosferi ve etkileyici hikayesiyle unutulmaz bir deneyim sunar.

5. Zombieland (2009)

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Yönetmen: Ruben Fleischer
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson
Tür: Korku, Komedi
Süre: 88 dakika

Post-apokaliptik bir dünyada, bir grup hayatta kalan insan zombilerle baş etmeye çalışırken hayatta kalma kuralları belirler. "Zombieland", kara mizahı ve çılgın karakterleriyle izleyiciyi eğlenceli bir zombi yolculuğuna çıkarır. Jesse Eisenberg ve Woody Harrelson'ın performanslarıyla dikkat çeken bu film, zombi türünü eğlenceli bir şekilde ele alır.

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6. Train to Busan (2016)

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Yönetmen: Yeon Sang-ho
Oyuncular: Gong Yoo, Ma Dong-seok
Tür: Korku, Gerilim
Süre: 118 dakika

Kore'nin zombi kıyametinin yaşandığı bir trende geçen bu film, hayatta kalmak için mücadele eden bir grup insanın hikayesini anlatır. "Train to Busan", nefes kesici sahneleri, duygusal anlatımı ve mükemmel oyunculuklarıyla izleyiciyi etkiler. Uzak doğu zombi filmleri türünde bir başyapıt olarak kabul edilen bu film, gerilim severlere unutulmaz bir deneyim sunar.

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7. Train to Busan Presents: Peninsula (2020)

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Yönetmen: Yeon Sang-ho
Oyuncular: Gang Dong-won, Lee Jung-hyun
Tür: Aksiyon, Korku, Gerilim
Süre: 116 dakika

"Train to Busan"ın devam filmi olan "Peninsula", zombi salgınının ardından Güney Kore'de hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın hikayesini anlatır. Film, aksiyon dolu sahneleri, çarpıcı görsel efektleri ve gerilim dolu atmosferiyle izleyiciyi sürükleyici bir zombi yolculuğuna çıkarır.

8. World War Z (2013)

worldwarx

Yönetmen: Marc Forster
Oyuncular: Brad Pitt, Mireille Enos
Tür: Aksiyon, Gerilim
Süre: 116 dakika
Zombi salgını tüm dünyayı kasıp kavururken, bir eski BM araştırmacısı (Brad Pitt) salgının kökenini bulmak için bir yolculuğa çıkar. "World War Z", aksiyon dolu sahneleri, görsel efektleri ve Brad Pitt'in etkileyici performansıyla dikkat çeker. Bu zombi gerilim filmi, dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

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9. 28 Weeks Later (2007)

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Yönetmen: Juan Carlos Fresnadillo
Oyuncular: Robert Carlyle, Rose Byrne
Tür: Korku, Bilim Kurgu
Süre: 100 dakika

"28 Days Later"ın devam filmi olan "28 Weeks Later", İngiltere'deki zombi salgınının ardından hayatta kalanların yeni bir tehlike ile karşılaşmasını konu alır. Zombilerin hâlâ tehlikeli olduğu bir dünyada geçen bu film, gerilim dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi etkisi altına alır. Disney zombi filmleri kütüphanesinde yer alan bu film izleyicileri derinden sarsacak bir film.

10. Resident Evil Serisi (2002-2016)

resident

Yönetmen: Paul W. S. Anderson (Serinin çoğu filmi)
Oyuncular: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez (Bazı filmlerde)
Tür: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu
Süre: Değişken

"Resident Evil" serisi, popüler bir video oyunundan uyarlanan bir film serisidir. Zombi virüsünün dünyayı kasıp kavurduğu bir distopyada geçen bu seride, Alice (Milla Jovovich) adlı karakterin hayatta kalma mücadelesi anlatılır. Aksiyon dolu sahneleri, sürprizlerle dolu hikayesi ve görsel efektleriyle "Resident Evil" serisi, zombi ve aksiyon severlere hitap eder.

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11. Warm Bodies (2013)

warm

Yönetmen: Jonathan Levine
Oyuncular: Nicholas Hoult, Teresa Palmer
Tür: Korku, Komedi, Romantik
Süre: 98 dakika
"Warm Bodies", zombi R'nin (Nicholas Hoult) hayatta kalan bir kızla (Teresa Palmer) olan beklenmedik ilişkisini konu alan bir romantik komedidir. Bu eşsiz yaklaşım, korku, komedi ve romantizmi ustaca harmanlayarak izleyicilere farklı bir zombi deneyimi sunar.

12. ParaNorman (2012)

paranorman

Yönetmen: Chris Butler, Sam Fell
Seslendirenler: Kodi Smit-McPhee, Anna Kendrick
Tür: Animasyon, Komedi, Fantastik
Süre: 92 dakika

"ParaNorman", zombilerin ve diğer doğaüstü varlıkların olduğu bir kasabada yaşayan Norman'ın (Kodi Smit-McPhee) maceralarını anlatan eğlenceli bir stop-motion animasyon filmidir. ParaNorman, inanılmaz görsel efektleri, komik diyalogları ve fantastik atmosferiyle izleyicilere keyifli bir deneyim sunan zombi çizgi filmleri arasında yer alıyor.

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