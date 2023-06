En iyi Brad Pitt filmleri 2023 - Brad Pitt'in oynadığı en iyi efsane filmler listesi

Brad Pitt'in muhteşem performansları ve unutulmaz karakterleriyle dolu bir filmografisi vardır. Hem aksiyon ve gerilim türünde hem de derin duygusal dramlarda izleyicileri etkisi altına almayı başarmıştır. Brad Pitt her rolünde büyüleyici bir varlık sergilerken, karakterlerine olan derin bağlılığıyla da dikkat çekmektedir. Her bir filmi, sinemaseverlerin hafızalarında iz bırakacak anılar yaratmıştır.

Brad Pitt'in oynadığı en iyi efsane filmler listesi

Brad Pitt'in oynadığı filmler sinema tutkunlarının kalbini fethetmiş ve onu efsane bir oyuncu haline getirmiştir. Büyük başarıları ve unutulmaz performanslarıyla sinema dünyasında daima saygıyla anılacak bir isim olan Brad Pitt izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunar. İşte sizler için derlediğimiz Brad Pitt'in oynadığı en iyi efsane filmler listesi:

1. Fight Club (1999)

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter

Tür: Dram, Gerilim

Süre: 2 saat 19 dakika

Brad Pitt filmleri denildiğinde akla gelen ilk filmlerden biri olan filmde Tyler Durden'ın (Brad Pitt) liderliğinde bir yeraltı dövüş kulübü kurulur ve durduk yere hayatta bir amacı olmadığını düşünen bir adam (Edward Norton) bu kulübe dâhil olur. Beklenmedik bir şekilde dönüşen bu hikaye insanın içindeki karanlıkla yüzleşmeyi anlatırken psikolojik bir gerilim sunuyor. Pitt'in ikonik performansı filmi unutulmaz kılıyor.

2. Se7en (1995)

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey

Tür: Gerilim, Suç, Dram

Süre: 2 saat 7 dakika

Suçları inceleyen iki dedektif (Brad Pitt ve Morgan Freeman), sadist bir seri katilin (Kevin Spacey) izini sürerken karmaşık bir oyunun içine çekilir. Bu karanlık ve atmosferik gerilim filmi sürpriz sonuyla izleyicileri etkileyen bir başyapıt olarak kabul edilir. Brad Pitt'in performansı, filmdeki gerilimi daha da arttırıyor.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!



3. Inglourious Basterds (2009)

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Brad Pitt, Christoph Waltz, Diane Kruger

Tür: Savaş, Aksiyon, Dram

Süre: 2 saat 33 dakika

Nazi işgali altındaki Fransa'da geçen filmde, Yahudi soykırımını durdurmak için bir grup özel askerden oluşan İnglorious Basterds lideri Aldo Raine (Brad Pitt) ile SS subayı Hans Landa (Christoph Waltz) arasındaki kedi fare oyunu anlatılır. Tarantino'nun kara mizah dolu stilini yansıtan bu sürükleyici film, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Unutulmaz film Brad Pitt savaş filmleri listesinin en başında yer alıyor.

4. The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton

Tür: Dram, Romantik, Fantastik

Süre: 2 saat 46 dakika

Benjamin Button (Brad Pitt) doğduğunda yaşlanmaya başlayan ancak zamanla gençleşen bir adamdır. Bu sıra dışı hikâye yaşamın anlamını ve geçen zamanın getirdiği değişimleri sorguluyor. Yıllar boyunca geçen ve aşkla harmanlanan bu epik yolculuk, duygusal bir deneyim sunuyor. Brad Pitt'in etkileyici performansı, filmi brad pitt'in en sevilen filmleri listesinin başında yer almasını sağlıyor.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!



5. Ocean's Eleven (2001)

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts

Tür: Aksiyon, Suç, Komedi

Süre: 1 saat 56 dakika

Danny Ocean (George Clooney) liderliğindeki bir hırsız ekibi, üç büyük Las Vegas kumarhanesini soymak için bir plan yapar. Brad Pitt'in canlandırdığı Rusty Ryan karakteri, ekibin en yetenekli ve esprili üyesidir. Brad Pitt aksiyon filmleri içerisinde bu heyecan dolu, eğlenceli ve akıllıca kurgulanmış film, zekice planlar ve twistlerle dolu bir soygun hikayesi sunuyor.

6. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Tür: Komedi, Drama

Süre: 2 saat 41 dakika

Brad Pitt'in Oscar aldığı film "Once Upon a Time in Hollywood" olmuştur. Film, 1969 Los Angeles'ında geçen ve televizyon yıldızı Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ve dublörü Cliff Booth (Brad Pitt)un hikayesini anlatır. Brad Pitt, Cliff Booth karakterine can vererek etkileyici bir performans sergiler.

Quentin Tarantino'nun yönettiği bu film, nostaljik atmosferi, büyüleyici oyunculukları ve Tarantino'nun imzasını taşıyan akılda kalıcı sahneleriyle büyük beğeni toplamıştır.

7. Kalifornia (1993)

Yönetmen: Dominic Sena

Oyuncular: Brad Pitt, Juliette Lewis, David Duchovny

Tür: Gerilim, Suç

Süre: 1 saat 57 dakika

"Kalifornia", Brad Pitt'in ilk filmi olarak dikkat çekiyor. Film, bir gazeteci (David Duchovny) ve sevgilisi (Michelle Forbes) ile birlikte bir yolculuğa çıkan seri katil Early Grayce'ın (Brad Pitt) katil yolculuğunu konu alıyor. Pitt, bu filmde çarpıcı bir performans sergileyerek yeteneklerini gözler önüne seriyor. Gerilim dolu anları, derin karakterleri ve unutulmaz oyunculuklarıyla "Kalifornia", Brad Pitt'in kariyerinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!



8. Snatch (2000)

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Brad Pitt, Jason Statham, Benicio Del Toro

Tür: Suç, Komedi

Süre: 1 saat 42 dakika

Bu hızlı tempolu suç komedisi, çeşitli karakterlerin birbirine dolanmasını ve bir elmasın peşindeki karmaşık olayları anlatıyor. Brad Pitt, İrlandalı Traveller boksör Mickey O'Neil rolüyle dikkat çekiyor ve unutulmaz bir performans sergiliyor. Film, çarpıcı diyalogları, eşsiz karakterleri ve eğlenceli anlatımıyla izleyicileri sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

9. Moneyball (2011)

Yönetmen: Bennett Miller

Oyuncular: Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman

Tür: Dram, Spor

Süre: 2 saat 13 dakika

Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu film, Oakland A's beyzbol takımının genel müdürü Billy Beane'in (Brad Pitt) yeni bir stratejiyle takımı başarıya taşıma çabasını anlatıyor. Brad Pitt, bu filmde sıra dışı performansıyla dikkat çekiyor ve karakterin kararlılığını ve tutkusunu başarılı bir şekilde yansıtıyor. İstatistiksel verilerle dolu bu dramatik film, rekabet ve başarı hikayesini etkileyici bir şekilde sunuyor.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!



10. 12 Monkeys (1995)

Yönetmen: Terry Gilliam

Oyuncular: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Süre: 2 saat 9 dakika

Bu distopik bilim kurgu filmi, gelecekte bir salgının ardından hayatta kalan insanların zaman yolculuğuyla geçmişi değiştirmeye çalıştığı bir dünyada geçiyor. Brad Pitt, şizofreni hastası Jeffrey Goines'i canlandırıyor ve çılgın, rahatsız edici ve unutulmaz bir performans sergiliyor. Terry Gilliam'ın sürrealist atmosferi ve karmaşık hikayesi, izleyiciyi kurgusal bir yolculuğa çıkarıyor.

11. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

Yönetmen: Andrew Dominik

Oyuncular: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard

Tür: Western, Drama

Süre: 2 saat 40 dakika

Brad Pitt kovboy filmlerinden biri olan "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford", Amerikan efsanesi Jesse James'in (Brad Pitt) son günlerini ve onunla obsesif bir ilişkisi olan Robert Ford'un (Casey Affleck) hikayesini anlatır. Film, Western türünün klasik unsurlarını modern bir anlatımla birleştirirken, Brad Pitt James karakterini etkileyici bir şekilde canlandırıyor. Bu görsel açıdan büyüleyici film, atmosferi, oyunculukları ve derinlikli hikayesiyle dikkat çekiyor.

"Ne izlesem?" diye kara kara düşünmeyin! Disney Plus orijinal içeriklerini ve birbirinden güzel dizi, filmleri görmek için buraya tıklayın.