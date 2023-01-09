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"En kötü erkekleri çektiğimi hissediyorum" demişti! Emily Ratajkowski pantolonunun yarısını aşağı indirip...

09.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defalarca kez aldatıldığını öğrendikten sonra kocasından boşanan Emily Ratajkowski, Kim Kardashian'ın eski aşırı Pete Davidson ile anılıyordu. Onunla da yolları ayırdığı konuşulan model Emily Ratajkowski, bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

"En kötü erkekleri çektiğimi hissediyorum" demişti! Emily Ratajkowski pantolonunun yarısını aşağı indirip...

Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard'dan boşanan ve bir dönem adı Brad Pitt ile anılan Emily Ratajkowski, Kim Kardashian'ın eski aşırı Pete Davidson ile yakalanmıştı. Davidson'da da aradığını bulamayan güzel model açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Emily Ratajkowski katıldığı yayında “En kötü erkekleri çektiğimi hissediyorum. Bazen ’S...ktir’ diyorum. Kendine güvenen bir erkek istiyorum ancak kendini kanıtlamaya, benim üzerimden kanıtlamaya çalışan kendine fazla güvenen bir erkek de istemiyorum” diyerek gündeme gelmişti.

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Güzel model şimdi de bikinili pozlarıyla gündemde. Gün batımında pantolonunu yarısına kadar indirip poz veren modele beğeni yağdı.

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Emily Ratajkowski'nin bir yaprakla önünü kapatarak yeşillikler arasında da kırmızı bikinisiyle poz verdi.

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Güzel modelin hayranları "Seni kaybeden üzülsün", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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