"En kötü erkekleri çektiğimi hissediyorum" demişti! Emily Ratajkowski pantolonunun yarısını aşağı indirip...

Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard'dan boşanan ve bir dönem adı Brad Pitt ile anılan Emily Ratajkowski, Kim Kardashian'ın eski aşırı Pete Davidson ile yakalanmıştı. Davidson'da da aradığını bulamayan güzel model açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Emily Ratajkowski katıldığı yayında “En kötü erkekleri çektiğimi hissediyorum. Bazen ’S...ktir’ diyorum. Kendine güvenen bir erkek istiyorum ancak kendini kanıtlamaya, benim üzerimden kanıtlamaya çalışan kendine fazla güvenen bir erkek de istemiyorum” diyerek gündeme gelmişti.

Güzel model şimdi de bikinili pozlarıyla gündemde. Gün batımında pantolonunu yarısına kadar indirip poz veren modele beğeni yağdı.

Emily Ratajkowski'nin bir yaprakla önünü kapatarak yeşillikler arasında da kırmızı bikinisiyle poz verdi.



Güzel modelin hayranları "Seni kaybeden üzülsün", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.