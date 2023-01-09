Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu aynı evde yaşamaya devam ediyor! Eşyalarını...

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisine nokta koyması herkesi şaşırtmıştı. Birlikte yaşayan çift ayrılık kararının ardından açıklama yaparak "Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" demişlerdi.

Çiftin ayrılık kararı sonrası evleri ayırmaması "Barıştılar" yorumlarına sebep olmuştu.

AYRILSALAR DA BERABERLER

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ayrılık sonrası aynı evde yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uskumruköy'deki iki katlı villadan ayrılmadı.

Çiftin barışmadıkları arkadaşlıklarının devam ettiği söylenirken aynı evde yaşamanın sebebinin de güzel oyuncunun yoğunluğu olduğu ortaya çıktı.

Yalı Çapkını setindeki yoğunluk sebebiyle evini taşıyamayan Afra Saraçoğlu boş zamanlarında ise eşyalarını yeni evine taşıyor.

