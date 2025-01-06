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  4. En Nesyri'nin golleri Edin Dzeko'ya yaradı! Fenerbahçe taraftarı Edin Dzeko'yu alkışladı...

En Nesyri'nin golleri Edin Dzeko'ya yaradı! Fenerbahçe taraftarı Edin Dzeko'yu alkışladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.01.2025 13:02
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor’u 2-1 mağlup ederek, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürdü. Maçta 2 gol atan En-Nesyri'nin performansı dikkat çekerken sarı-lacivertli taraftarlar Edin Dzeko'yu alkışlayarak ters köşe yaptı.

En Nesyri'nin golleri Edin Dzeko'ya yaradı! Fenerbahçe taraftarı Edin Dzeko'yu alkışladı...
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Hatayspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Fenerbahçe’nin gollerini 17 ve 45+5’inci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 33’üncü dakikada Bilal Boutobba’dan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 39 yaparken; Hatayspor ise 9 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 8'e düşürdü.

EN NESYRI’NİN GOLLERİ FENERBAHÇE’YE 3 PUANI GETİRDİ

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Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Hatayspor karşısında takımını galibiyete taşıdı. Sarı-lacivertlilerin iki golünü de kaydeden En Nesyri, son 3 maçta 5 gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, ligde 8 gole ulaşırken; UEFA Avrupa Ligi’nde ise 3 gol attı.

EDIN DZEKO ALKIŞ ALDI

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Fenerbahçe’nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Hatayspor maçındaki mücadelesiyle tribünlerden alkış aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitimine kısa bir süre kala Edin Dzeko’ya destek tezahüratında bulundu. Öte yandan maçın son anlarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Dzeko, En Nesyri’nin ilk golünde ise asisti yapan isim oldu.

Anahtar Kelimeler:
Edin Dzeko fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
adamlar gol atana kadar macı uzattılar :)
@nakrib_2017 sen hangi maçı izledin dayı
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