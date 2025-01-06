En Nesyri'nin golleri Edin Dzeko'ya yaradı! Fenerbahçe taraftarı Edin Dzeko'yu alkışladı...

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Hatayspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Fenerbahçe’nin gollerini 17 ve 45+5’inci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 33’üncü dakikada Bilal Boutobba’dan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 39 yaparken; Hatayspor ise 9 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 8'e düşürdü.

EN NESYRI’NİN GOLLERİ FENERBAHÇE’YE 3 PUANI GETİRDİ

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Hatayspor karşısında takımını galibiyete taşıdı. Sarı-lacivertlilerin iki golünü de kaydeden En Nesyri, son 3 maçta 5 gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, ligde 8 gole ulaşırken; UEFA Avrupa Ligi’nde ise 3 gol attı.

EDIN DZEKO ALKIŞ ALDI

Fenerbahçe’nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Hatayspor maçındaki mücadelesiyle tribünlerden alkış aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitimine kısa bir süre kala Edin Dzeko’ya destek tezahüratında bulundu. Öte yandan maçın son anlarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Dzeko, En Nesyri’nin ilk golünde ise asisti yapan isim oldu.