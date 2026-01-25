En-Nesyri transferinde şok gelişme! Juventus'a "Eski Aşk" engeli

Fenerbahçe ile Juventus arasında Youssef En-Nesyri transferi için anlaşma sağlanmışken, Faslı golcünün eski takımı Sevilla sürpriz bir hamleyle sürece dahil oldu.

JUVENTUS'U BEKLEMEYE ALDI

Fenerbahçe'nin oyuncuyu satma isteğine rağmen, Sevilla'nın En-Nesyri üzerindeki yoğun baskısı nedeniyle yıldız golcü Juventus'a son onayı vermeyi erteledi. Bu durum üzerine Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini'nin İstanbul'dan ayrılarak görüşmeleri uzaktan sürdürme kararı aldığı belirtildi.

"BENİ ALIN" MESAJI VE EKONOMİK KRİZ

İspanyol basınına yansıyan iddialara göre; En-Nesyri, eski kulübüne "Beni alın" mesajı gönderdi. Ancak Sevilla'nın yaşadığı ekonomik darboğaz transferi imkansız kılıyor. İspanyol ekibinin, oyuncunun maaşının sadece küçük bir kısmını ödeyebileceği ve kalanını Fenerbahçe'nin karşılamasını istediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetiminin ise bu teklife kesinlikle sıcak bakmadığı öğrenildi.

JUVENTUS REST ÇEKTİ: PAZARTESİ SON!

Sevilla'nın bu hamlesi ve En-Nesyri'nin kararsızlığı karşısında sabrı tükenen Juventus'un, Faslı yıldıza Pazartesi gününe kadar süre verdiği iddia edildi. Eğer En-Nesyri kararını vermezse, İtalyan devi masadan kalkacak.