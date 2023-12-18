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  4. 'En yüksek nafaka verenlerdenim' demişti! Ufuk Özkan genç sevgilisiyle özel anlarını paylaştı

'En yüksek nafaka verenlerdenim' demişti! Ufuk Özkan genç sevgilisiyle özel anlarını paylaştı

18.12.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede rol alan Ufuk Özkan, geçtiğimiz sene 17 yıllık eşi Nazan Güneş'ten tek celsede boşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda da karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve zor günleri atlatan Özkan, şimdilerde genç sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı. Ufuk Özkan'ın yeni sevgilisiyle pozları sosyal medyayı salladı.

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ufuk Özkan, siroz hastalığına yakalanınca zor günler geçirmişti. 48 yaşındaki oyuncu tedavi altına alınmış ve daha sonra sağlığına kavuşmuştu.

Setlere de geri dönen Ufuk Özkan, yeni bir aşka yelken açtı. Özkan genç sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile özel anlarını paylaştı.

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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sevgilisi Sibel Osmanoğlu peş peşe paylaşımlar yaparak adeta aşkını haykırdı. Osmanoğlu, paylaşımına ' Seni Seviyorum Sevgilim' notunu yazdı.

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Sibel Osmanoğlu, bir diğer paylaşımını 'Hayranıyım ya bi poz almadan bırakırmıyım' notu ekledi. Çiftin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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