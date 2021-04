Ender Arslan: İşimi en doğru şekilde yapmaya çalıştım

Kendisi için duygusal anlamda zor bir gün olduğunu belirten Arslan, "Kulübüme bir kez daha teşekkür ediyorum, formamı salonlara asarak beni onore ettiler. Bursaspor’a gelmek ile, bir kez daha ne kadar isabetli bir karar verdiğimi görmüş oldum. Gerçekten, bana büyük değer verdiler. Galibiyet ile kariyerimi noktalamak da çok güzel oldu. Uzun bir kariyerdi, çok şanslıyım ki güzel şeyler yaşadım" diye konuştu.

"HER ZAMAN İÇİN İŞİME ODAKLANDIM"

Bundan sonraki kariyerine ilişkin de konuşan Arslan, önce harika bir tatil planının bulunduğunu, daha sonrasında ise antrenörlük yapmak istediğini dile getirdi.

Kariyerinde gerek kulüpler, gerekse milli takımlar düzeyinde birçok başarısı bulunan Arslan, elde ettiği bu başarılarda çok çalışmasının etkili olduğunu vurguladı.

Arslan, "Her zaman hedefime kilitlendim. Çok şükür ki, kariyerime çok üst seviyedeki bir takımda başladım. Orada yer edinmeye çalıştım, sonrasında hep orada kalmaya çalıştım. Her zaman işimi ciddi yaptım, çok çalıştım. Ailemin çok destekleri oldu. Her zaman için işime odaklandım ve en doğru şekilde yapmaya çaba gösterdim. Dün son idmanıma, bugün son maçıma kadar disiplinli bir şekilde işimi ciddiye aldım. Bu da güzel bir kariyer olarak geri döndü" diye konuştu.