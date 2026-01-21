SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Manchester Cityli futbolcular, Bodo/Glimt maçındaki taraftarların bilet masraflarını karşılayacak

İngiltere ekibi Manchester City'nin futbolcuları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan maç için Norveç'e seyahat eden taraftarların bilet masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Manchester Cityli futbolcular, Bodo/Glimt maçındaki taraftarların bilet masraflarını karşılayacak
Emre Şen

Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland ve Rodri'nin İngiltere basınında yer alan ortak açıklamasında, "Taraftarlarımız bizim için her şey demek. Bizi desteklemek için dünyanın dört bir yanından seyahat ederken yaptıkları fedakarlığı biliyoruz ve bunu asla hafife almayacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftarları. Sahada zorlu bir akşam boyunca dondurucu soğukta bizi destekleyen taraftarlar için uzun bir seyahat olduğunu da biliyoruz.

Bodo'ya seyahat eden taraftarların bilet masraflarını karşılamak yapabileceğimiz en az şey. Cumartesi günü Wolverhampton'a karşı ve gelecek çarşamba günü Etihad'da muhteşem taraftarımızın önünde Galatasaray'a karşı mücadele etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aston Villa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladıAston Villa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Diego Simeone: "Bugün 3 puanı hak etmedik"Diego Simeone: "Bugün 3 puanı hak etmedik"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
manchester city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.