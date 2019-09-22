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Ender Kaya: İlk hedefimiz Euroleague'e kalmak

BASKETBOL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

Euroleague seçme turunda Lotos Gdynia ile karşılaşacak olan Botaş Spor Kulübü Başantrenörü Ender Kaya, “İlk hedefimiz Euroleague'e kalmak” dedi.

Ender Kaya: İlk hedefimiz Euroleague'e kalmak

Kadınlar Euroleague seçme turu mücadelesinde sahasında Polonya takımı Lotos Gdynia ile karşılaşacak olan Botaş Spor Kulübü Başantrenörü Ender Kaya, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Başantrenör Kaya, “Euroleague’de doğru basketbol oynamak ve gençlerimizin de orada basketbol oynaması en büyük isteğimiz” şeklinde konuştu.

"BU SENE ANKARA'YA KUPA GETİRMEK İSTİYORUZ"

İlk hedeflerinin Euroleague'e kalmak olduğunu vurgulayan Başantrenör Ender Kaya, “Yeni sezonda şöyle bir kimya oluşturmaya çalıştık. Tecrübeli birkaç oyuncumuz var. Türk milli takımında oynayan oyuncularımıza var. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Kendi altyapımızdan çıkarttığımız genç oyuncularımıza bu sezon biraz daha fırsat vermek istedik. Her sezon bunu daha da arttırmak istiyoruz. Planımız ve programımız bu şekilde. Kadro yapımızı iyi kimya ile tutturabilirsek üst sıralara gideceğiz. Özellikle ilk hedefimiz Euroleague kalmak. Bu sene Ankara’ya kupa getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"EUROLEAGUE BASKETBOLDA DAHA ÜST NOKTA"

Euroleague’de çok tecrübeli olmadıklarını belirten Başantrenör Ender Kaya, “Orayı yaşamamız lazım. Kariyerimde Euro Cup var fakat Euroleague olmadı. Euroleague basketbolda daha üst nokta. Futboldaki Şampiyonlar Ligi diyebiliriz. Euroleague’de doğru basketbol oynamak ve gençlerimizin de orada basketbol oynaması en büyük isteğimiz. Biz orada sürpriz galibiyetler ve deplasmanda sıkıştırabileceğimiz takımları göz önünde bulundurursak farklı bir noktaya gidebiliriz. Ama bu bizim için yeni bir organizasyon. Öncelikle kulüp, teknik heyet ve oyuncu grubu olarak tecrübelenmemiz gerekiyor. En büyük avantajımız kadromuzda bulunan Euroleague’de oynamış Quanitra Hollingsworth, Cansu Köksal, Temitope Fagbenle gibi oyuncuların olması” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Euroleague Lotos Gdynia Botaş Spor Kulübü Ender Kaya

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