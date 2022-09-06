YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Endonezyalı turist tatil için geldiği Alanya'da göğsündeki 3 kiloluk kitleden kurtuldu

Endonezyalı turist tatil için geldiği Alanya'da göğsündeki 3 kiloluk kitleden kurtuldu

06.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay Aslaner: - "Operasyonla hastanın akciğeri açıldı, kalbi rahatladı ve akciğer atar damarı normal hale geldi. Kitlenin tamamen çıkarılmasıyla hasta yeniden sağlığına kavuştu"

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ağzından kan geldiği için hastaneye başvuran Endonezyalı turistin göğüs kafesinden 3 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Tatil için ilçeye gelen 19 yaşındaki Endonezyalı I Made Pagehyasa Sangging, öksürdüğünde ağzından kan geldiği için Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Muayene edilen Sangging'in sağ göğsünde kitle tespit edildi. Ameliyata alınan Endonezyalı hastanın göğüs kafesinden 3 kilogram ağırlığında ve 20 santimetre boyutunda bir kitle çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay Aslaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, tetkiklerde kitlenin kalbe ve diğer organlara baskı yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Hastayı acil olarak ameliyata aldıklarını belirten Aslaner, sağ göğüs kafesinden iki akciğer arasında kalan 3 kilogram ağırlığındaki kitleyi aldıklarını ifade etti.

İlerleyen tıbbi cihazlar ve hastanedeki yoğun bakım olanakları ile ilerlemiş tümörlere müdahale edebildiklerini anlatan Aslaner, "Operasyonla hastanın akciğeri açıldı, kalbi rahatladı ve akciğer atar damarı normal hale geldi. Kitlenin tamamen çıkarılmasıyla hasta yeniden sağlığına kavuştu." dedi.

Sangging da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Artık daha sağlıklı bir şekilde tatilini yapabileceğini ifade eden Sangging, operasyonu gerçekleştiren hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaş Gençlik Festivali başladıKaş Gençlik Festivali başladı
Denizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye olduDenizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Anahtar Kelimeler:
Alanya hastane kitle

Antalya Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:27
Yatsı
20:44
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.