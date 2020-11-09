Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal: "Türkiye ile beraber büyümeyi arzuluyoruz"

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, 2040 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında 5 Asya ülkesinin yer alacağını, bu süreçte Türkiye ile büyümeyi arzuladıklarını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İkbal ve beraberindeki heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan İkbal, misafirperverliğinden ötürü Kaldırım'a teşekkür etti.

Vali Kaldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Endonezya ile ticari, ekonomi ve eğitim alanları başta olmak üzere her alanda dostane ilişkiler içerisinde bulunduklarını, iyi ilişkilerin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

-SATSO ziyareti

Büyükelçi İkbal, daha sonra Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile bir araya geldi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Altuğ, Endonezya ile geçmiş yıllara dayanan birçok bağlarının olduğunu anımsatarak, "Uluslararası ticarette etkin rol oynayan veya oynamak isteyen birçok üyemiz var. Endonezya ile ticari anlamda iş birliğini artıracak bir sistem oluşturmak için iş birliğinden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.