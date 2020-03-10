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Endopeel ile vücutta oluşan sarkmalara son

ERZURUM HABERLERİ  | 10.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Dr.

Endopeel ile vücutta oluşan sarkmalara son

Dr. Mesut Ayyıldız, endopeel tedavisi hakkında bilgiler verdi.
Dr. Mesut Ayyıldız, “Endopeel ile özellikle yüz ve boyun olmak üzere vücudun pek çok yerinde kırışıklık ve sarkmaları hızla ortadan kalkmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 5 yıldır güvenle uygulanan bu yöntem dünyada pek çok ülkede yaklaşık 15 yıldır başarıyla kullanılmaktadır. İsviçreli yüz plastik cerrahı Prof. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen; Yerfıstığı yağı, karbolik asit ve mentol karışımından oluşan ürünün kullanıldığı Endopeel ile hem tıbbi lifting sağlanmakta hem de kimyasal peeling etkisi oluşmaktadır. Bilindiği gibi ; Botoks yapıldığı bölgede sinir iletimin bloke edip kasları gevşeterek kırışıklıkları belirgin mimik kaybıyla önler. Ancak Endopeel uygulandığı bölgede kasların tonusunu ve yer çekimine karşı taşıma gücünü artırıp gerginlik oluşturarak kırışıklık ve sarkmaları 20 dakikada başlayan etkiyle ortadan kaldırır ve asla mimik kaybına yol açmaz” dedi.
Endopeel tekniği ile başta yüzün 1/3 alt kısmı ve gıdı bölgesinde sıkılaşma sağlanırken aynı zamanda; kaş ve burun ucu kaldırma, selülitte, karın germede, el sırtı ve dekolte de sıkılaşma, kollarda sarkmaların önlenmesi ve Brezilya poposu elde edilmesi gibi pek çok çeşitli kullanım alanı bulunduğunu kaydeden Ayyıldız, “Endopeel oldukça güvenilir bir yöntemdir ve tüm dünyada hiçbir olumsuz bildirim yoktur. Hasta / maliyet açısından bakıldığında memnuniyet verici bir özelliktedir. Yüzde ana sinir ve damarlara asla zarar vermez ve toksik etki oluşturmaz. Sonuç olarak; Endopeel mimik kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön plana çıkmakta ve uzun yıllar ilginin daha da artacağı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir” açıklamalarında bulundu.

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